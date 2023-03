Fabiana Justus relembra susto no começo da gravidez: "Fiquei desesperada"

Fabiana Justus está grávida pela segunda vez, e recordou um susto que passou quando estava com 10 semanas de gestação

Fabiana Justus (36) revelou em seu canal do YouTube que teve um sangramento no primeiro trimestre de sua gestação. A empresária, que já é mãe das gêmea Chiara e Sienna, de quatro anos, está à espera de um menino, que se chamará Luigi, fruto de seu casamento com Bruno D'Ancona.

O episódio aconteceu durante uma viagem que fez para Miami, nos Estados Unidos, ao lado de seu pai, Roberto Justus (67), e de sua madrasta, Ana Paula Siebert (35). Na ocasião ela estava com 10 semanas de gestação, e ficou desesperada.

"Eu quase tive um treco. Quando eu olhei na privada, tinha muito sangue. Fiquei desesperada. Estava com dez semanas, fora do país, com um sangramento bizarro. Me limpava e continuava saindo sangue, era bem vivo. Nem tinha absorvente. Pus um monte de papel, calcinha e roupão", relembrou ela, contando que foi socorrida por Ana Paula.

"Saí na sala e dei de cara com a Paula. Eu estava chorando, tremendo. Ela estava de pijama. Meu pai veio, e eles me levaram ao hospital. Estava sentindo muita cólica... meu pai, tadinho, com todo o processo que está vivendo, fazendo tratamento [contra um câncer na bexiga], estava cansado. Então, a gente combinou da Paula ficar comigo. Ela foi muito fofa", relatou.

Após ser examinada, o médico informou que ela teve um descolamento e Fabiana precisou ficar de repouso absoluto. "Não é um descolamento da placenta, é mais um hematoma, que pode ser provocado por mil razões. Não adianta ficar procurando culpa. Fiquei de repouso absoluto. Estava muito apreensiva... graças a Deus, foi só um susto. Não é normal, mas é comum."

A empresária, vale lembrar, engravidou através da fertilização in vitro, e confessou que devido ao medo de perder o bebê, não fotografou sua barriga nos primeiros meses da gestação. "Muito pelo que já vivi de tentativas e da gravidez que perdi, eu não fotografei a minha barriga, não fiz nada de registro. Não tenho foto dos primeiros três meses da minha barriga porque estava com medo. Depois que fiz três meses, agora aguentem! Faço vídeos e fotos todos os dias da minha barriga", contou.

