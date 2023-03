Fabiana Justus exibe barriguinha de grávida em clique de biquíni: "18 semanas"

A influenciadora digital Fabiana Justus completou 18 semanas de gestação neste sábado, 18

Fabiana Justus (36) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique exibindo sua barriguinha de grávida.

A influenciadora digital está à espera de um menino, fruto de seu casamento com Bruno Levi D'Ancona, e aproveitou o dia ensolarado para curtir o dia na piscina, usando um biquíni preto.

Ao dividir o clique que deixa sua barriguinha à mostra, a empresária comemorou as 18 semanas de gestação. "Descendo pra piscina do prédio pra aproveitar o solzinho com minha família, não queria deixar de registrar a pancinha de hoje que faço 18 semanasssss!!!! Que alegria!!!", disse ela na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram com o clique. "Lindíssima", disse uma fã. "Marvilhosa. Baby 3 crescendo", escreveu outra. "Parabéns, Fabi. Muito linda a pancinha", falou uma seguidora. "Está transbordando alegria e amor por seu baby", comentou mais uma.

Vale lembrar que Fabiana e Bruno também são pais das gêmeas Chiara e Sienna, que estão com quatro anos.

Confira a foto de Fabiana Justus de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Reação do marido ao descobrir gravidez

Recentemente, Fabiana usou as redes sociais para dividir com os seguidores um vídeo do momento em que revelou para o marido, Bruno Levi D'Ancona, que está à espera do terceiro filho do casal. A empresária decidiu fazer uma surpresa para o amado, e preparou uma faixa com a frase: 'papai, estou chegando'.

Na legenda, Fabiana, que engravidou através da fertilização in vitro, deu detalhes sobre como tentou surpreender o marido com a novidade. "Eu sempre quis fazer surpresa para o Bruno, dizendo que estou grávida... mas como no nosso caso tivemos que fazer tratamento, ele sempre sabia de tudo né?! Hahaha. Dessa vez consegui!!!", celebrou a influenciadora digital.

