Fabiana Justus celebra primeiro mesversário do filho caçula com festa luxuosa

Fabiana Justus preparou um festão para comemorar o primeiro mês de vida do filho caçula, Luigi, ao lado das gêmeas e do marido

A família de Fabiana Justus está em festa nesta terça-feira, 19! Através das redes sociais, a empresária mostrou que preparou uma celebração luxuosa para comemorar o primeiro mês de vida de seu filho caçula, o pequeno Luigi, ao lado das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, e do marido e pai de seus três herdeiros, Bruno Levi.

Em seu perfil oficial do Instagram, a filha do empresário Roberto Justus abriu um álbum de fotos da comemoração intimista. A celebração aconteceu no conforto de sua casa e chamou a atenção pelo tema escolhido, com o personagem que leva o mesmo nome do recém-nascido, Luigi, da série Super Mario Bros.

Entre os registros, Fabiana mostrou que toda a família entrou no clima da festinha! As meninas, que estão com quatro aninhos, se fantasiaram como as princesas da série de jogos, Peach e Daisy, que também são gêmeas. Enquanto os papais babões posaram com chapéus de Luigi e Mario, assim como o bebê, que surgiu vestido de Luigi.

Além das fantasias, que foram encomendadas no exterior, a festa também ganhou uma decoração luxuosa, com uma mesa repleta de doces personalizados, muitas flores e balões: “Está aberta oficialmente a temporada de mesversários, estou muito feliz! É um dia muito especial todo mês”, a empresária declarou através dos stories.

“Quando a gente tinha só as meninas já era muito gostoso de comemorar, mas agora que tem elas crianças, com o Luigi, tá mais especial ainda, porque é uma festinha queira ou não pra elas. Vai ser muito, muito legal! Estou pensando nos próximos temas”, Fabiana contou que pretende fazer festinhas mensais pelos próximos onze meses.

Vale lembrar que na semana passada, o recém-nascido recebeu uma visita muito especial do vovô, Roberto Justus. O empresário aproveitou uma folga em sua agenda para visitar uma de suas herdeiras, Fabiana, e encantou seus seguidores das redes sociais ao postar um clique segurando o novo membro da família em seu colo!

