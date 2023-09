Fabiana Justus faz primeira saída após nascimento do filho com a madrasta

Com Ana Paula Sibert, Fabiana Justus sai pela primeira vez após dar à luz seu filho Luigi

A filha de Roberto Justus, Fabiana Justus, saiu pela primeira vez para um evento após o nascimento de seu terceiro filho, Luigi. Nesta terça-feira, 12, a influenciadora digital mostrou que o passeio foi na companhia da madrasta, Ana Paula Siebert.

Depois de quase um mês de dar à luz seu filho, a empresária deixou o bebê em casa e foi prestigiar a esposa de seu pai. Usando um look básico, Fabiana Justus surgiu cheia de estilo ao lado da mãe de sua irmã, Vicky Justus, de três anos.

"Primeiro evento pós-nascimento do Lui, prestigiando a @anapaulasiebert no lançamento lindo da sua collab (e o mais engraçado é que o primeiro evento que fui depois que as meninas nasceram também foi dela! Haha)", contou a influenciadora sobre a saída.

Ainda nos últimos dias, Ana Paula Siebert colocou fim nos rumores sobre uma possível desavença com a enteada por não mostrado fotos da visita a Luigi. "Gente, zero chateada. Eu fui na maternidade, só porque eu não postei uma foto com o Luigi. Na foto que eu fiz, a Fabi estava amamentando, né? Daquele jeito… Então eu não acho que é uma foto legal para postar. Mas nós não estamos chateadas, não estamos brigadas”, ela explicou.

O ENCONTRO DAS GÊMEAS COM O LUIGI

A influenciadora digital Fabiana Justus mostrou o encontro emocionante de suas filhas gêmeas, Chiara e Sienna, de 4 anos, com o irmão recém-nascido, Luigi. A herdeira de Roberto Justus compartilhou o vídeo do momento inesquecível entre os três.

No registro, a empresária apareceu no quarto luxuoso do hospital esperando as meninas entrarem com o pai, o empresário Bruno D'ancona. As pequenas apareceram elegantes com um vestido branco e um laço verde para combinarem com Luigi, que surgiu embalado em uma manta da mesma cor.

"O encontroooo! Família completa", escreveu Fabiana Justus ao revelar como foi o momento inesquecível deles. Ela ainda impressionou ao exibir em sua rede social detalhes da decoração e lembrancinhas da maternidade.