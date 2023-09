Ana Paula Siebert rompe o silêncio sobre suposta desavença com Fabiana Justus

O que aconteceu? Esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert abre o jogo sobre especulações de briga com Fabiana Justus

A esposa do empresário Roberto Justus, Ana Paula Siebert, decidiu falar abertamente sobre os recentes rumores de uma suposta desavença com sua enteada, a influenciadora digital e empresária Fabiana Justus. Nesta quarta-feira, 6, a modelo colocou fim às especulações sobre as duas através das redes sociais.

O assunto surgiu quando Ana abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial no Instagram. Foi então que uma seguidora questionou se as duas estariam passando por uma desavença, ao mencionar que Ana não havia visitado Fabiana depois do nascimento de seu filho caçula, Luigi, que chegou ao mundo no dia 19 de agosto.

Ana negou os rumores e falou sobre sua visita: “Gente, zero chateada. Eu fui na maternidade, só porque eu não postei uma foto com o Luigi. Na foto que eu fiz, a Fabi estava amamentando, né? Daquele jeito… Então eu não acho que é uma foto legal para postar. Mas nós não estamos chateadas, não estamos brigadas”, ela explicou.

Na sequência, Ana revelou que enfrentou um problema de saúde, por isso, ainda não visitou o recém-nascido novamente: “Eu tomei amoxicilina a semana inteira. Estava com a garganta ferrada, saindo de uma gripe, então não tem como visitar um recém-nascido desse jeito, nem usando máscara, não tem necessidade”, a loira relatou.

Por fim, a esposa de Justus contou que está ansiosa para ver o bebê novamente: “Assim que eu ficar 100%, já estou quase, eu vou visitar ele, já estou morrendo de saudade!”, ela concluiu o assunto e afastou os recentes rumores de que estaria brigada com um de seus cinco enteados.

Ana Paula Siebert nega desentendimento com Fabiana Justus - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que além de Fabiana, Justus é pai de Ricardo, ambos do casamento com Sasha Cryzman. O empresário também teve Luiza, da relação com Gisela Prochaska, Rafaella, com a apresentadora Ticiane Pinheiro, e a caçula Vicky, fruto de seu atual casamento com Ana Paula Siebert.

