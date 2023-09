Roberto Justus revela lista com cinco exigências antes de aceitar namoro: "Não quero"

Roberto Justus revela lista de exigências que fez para Ana Paula Siebert; veja

O empresário Roberto Justus virou assunto nas redes sociais ao contar publicamente as exigências que fez para começar o relacionamento com sua atual esposa, a influenciadora Ana Paula Siebert.

Na conversa com Luciana Gimenez no podcast Bagaceira Chique, que foi ao ar em abril, o apresentador disse que avisou que tinha cinco pontos que levaria em consideração antes de assumir um novo relacionamento.

"Quando eu conheci a Paula, eu falei: ‘Já tenho 57 anos de idade. Para eu me relacionar com uma mulher agora eu preciso contar algumas coisas da minha vida. Primeiro, eu não vou ter filho. Já tenho quatro. Segundo, não quero cachorro na minha casa porque eles acham que o tapete da minha casa é privada. Terceiro, o ar condicionado vai estar a 18 graus na hora de dormir, inverno ou verão. Quarto, controle remoto na minha mão para eu assistir televisão".

Ele ainda disse que fez um último e polêmico pedido para a jovem. "Não quero mais morar junto. Se a gente se casar um dia, vamos comprar um apartamento um em cima do outro’. Aí ela falou 'ok', ciente do poder de vocês [mulheres]".

Só que Ana Paula Siebert foi comendo pelas beiradas e "dobrou" o empresário. "Corta para um ano depois: morando juntos, dois cachorros, filha, e sobrou o ar condicionado e o controle. Ela não vê TV. O ar condicionado é com muito protesto. Eu tinha que ganhar uma coisa", brincou ele.

Sucesso nas redes sociais e com milhões de seguidores, Ana Paula Siebert é casada com Roberto Justus desde 2015. Os dois tem uma filha, a lindíssima Vicky Justus. Ela é conhecida pela elegância e bom gosto em cada produção.

Ela mostrou jantar sofisticado

A influenciadora Ana Paula Siebert recebeu amigos nesta semana durante um jantar luxuoso ao lado do marido, o empresário Roberto Justus. O casal mostrou nas redes sociais os detalhes da recepção que deixou os seguidores babando.

"Um jantar verde-lima! Acho que uma das minhas mesas favoritas. Gostaram?", questionou ela. No vídeo, é possível ver a mesa posta com arranjos florais, velas, louças e taças de cristal estrategicamente posicionadas.