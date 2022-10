Ex-BBB Carol Peixinho comemora gravidez da irmã: ''Queria gritar pro mundo''

Modelo Carol Peixinho, namorada de Thiaguinho, revela que vai ser titia e posa ao lado da irmã grávida em praia na Bahia

A modelo e ex-BBB Carol Peixinho (37) vai ser titia! Nesta segunda-feira, 03, a influenciadora digital anunciou nas redes sociais a gravidez de sua irmã!

Com uma sequência de cliques em que aparecem curtindo dia de sol em praia da Bahia, a namorada do cantor Thiaguinho (39) posou ao lado da irmã, Clarisse Peixinho.

"Como eu queria gritar pro mundo a notícia mais especial do ano: VOU SER TITIA!!!! Señoooor. Meu coração é só amooor, alegriiiia, ansiedadeee… todos os melhores sentimentos borbulhando dentro de mim", começou escrevendo.

Em seguida, a ex-sister disse que ainda não sabem o sexo do bebê e se declarou: "Tia já te ama tanto, meu amorzão, e já te leva pra praia. Veeeem Nenis!!!! Próxima ansiedade: saber se vem um niño ou uma niña. Eu já tenho o meu palpite", babou ainda a titia.

"Deus abençoe demais, Clarisse e Mocaaa! Que benção! Mais alegria pra essa família linda!!!", parabenizou Thiaguinho. "Que lindaaaaaaas. QUE NOTÍCIA MARAVILHOSA, que Deus abençoe muitooo", disse Elana Valenaria nos comentários. "Meu Deussss, que bênção! Muita saúde", celebrou Rizia Cerqueira. "Que lindas!! Deus abençoe", "Que alegriaaaa!! Parabéns mamãe e titia!!", "Parabéns titiaaa", desejaram os internautas.

Confira as fotos de Carol Peixinho com a irmã:

Carol Peixinho esbanja curvas perfeitas na Bahia

Na web, Carol Peixinho impressionou mais uma vez ao esbanjar sua boa forma em fotos. Neste fim de semana, ela curtiu uma praia com o namorado, o cantor Thiaguinho, e chamou a atenção com suas curvas torneadas. De biquíni estiloso, a influenciadora exibiu seu corpaço com bronzeado intenso e deu um show de beleza ao curtir as areias de Salvador, na Bahia. "De Todos os Santos, encantos e Axé", disse Carol.

