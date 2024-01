Ex-atriz mirim, Marcela Barrozo encanta ao exibir barriguinha de grávida

No quinto mês de gestação, a ex-atriz mirim Marcela Barrozo surpreendeu os seguidores das redes sociais ao exibir a barriguinha

Lembra dela? A ex-atriz mirim Marcela Barrozo, de 32 anos, está à espera de sua primeira filha com o advogado Luiz Fernando Pinto, de 42, e encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos exibindo sua barriguinha.

Em algumas fotos postadas no feed do Instagram, ela surge de biquíni, exibindo a barriguinha enquanto curte o dia na praia. Em outro clique a mamãe está com um look todo cinza. "Como é que eu ainda não tinha fotos da barriga aqui?", escreveu ela na legenda, que já está no quinto mês de gestação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcela Barrozo (@marcelabarrozo)

Marcela anunciou a gravidez em dezembro. Na ocasião, ela revelou nas redes sociais que está à espera de uma menina, que se chamará Luiza. "O melhor presente de Natal que poderíamos ter: ESTAMOS GRÁVIDOS. Obrigada, meu amor @luizfpinto, por estar ao meu lado sempre, fazendo de tudo pra tornar meus sonhos realidade", celebrou ela.

Depois, a famosa confessou que já está ansiosa para a chegada da herdeira. "Estou vivendo o melhor momento da minha vida. Estamos ansiosos pela sua chegada, Luiza. Venha completar ainda mais a nossa família", completou.

Vale lembrar que Marcela fez sucesso na infância ao atuar em algumas novelas da Globo como 'Chocolate com Pimenta', com a personagem Estelinha, em 'Senhora do Destino', no papel de neta de Maria do Carmo (Susana Vieira) e em 'Duas Caras', como Ramona. Seu último trabalho na TV foi em 'Gênises', em 2011, da Record.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcela Barrozo (@marcelabarrozo)

Marcela Barrozo mostra fotos de seu casamento

Em 2022, Marcela Barrozo oficializou a união com o advogado Luiz Fernando Pinto, e nas redes sociais, ela mostrou as fotos da união. Nas imagens, os dois apareceram vestidos de noivos logo após a cerimônia religiosa e ela aproveitou para se declarar para o amado.

"Dia dele. Meu parceiro e agora marido, que sua vida seja sempre repleta de amor, felicidade, família, amigos, viagens e tudo que você mais gosta... Sou muito grata a Deus por ter te colocado na minha vida. Te amo e te admiro muito", escreveu ela, que também mostrou fotos com detalhes do seu vestido de noiva. Confira!