Esposa de Kaká mostra o rosto da filha recém-nascida pela primeira vez

A esposa de Kaká, Carol Dias mostrou o rostinho da filha Sarah pela primeira vez e ainda comentou sobre o parto da recém-nascida

Nesta segunda-feira, 13, Carol Dias encheu a web de fofura ao compartilhar em seu Instagram a primeira foto da filha Sarah, que chegou ao mundo nesta madrugada.

Na foto, a recém-nascida apareceu de olhinhos fechados e dormindo no colo da mãe. Sarah ainda vestia uma roupinha branca com detalhes em rosa.

“Amor sem limites”, escreveu a mãe coruja na legenda da foto com a nova irmãzinha de Esther, a primeira filha de Carol e Kaká.

Ainda nos stories de seu Instagram, Carol comentou sobre o parto da segunda filha: “Foi tudo maravilhoso. Graças a Deus deu tudo certo, Sarah nasceu saudável, forte. Foi um trabalho de parto longo. Mais longo que o da Esther a princípio, porque minha bolsa rompeu 9h da manhã do dia 12 e a Sarah só veio nascer 1h da manhã do dia 13”.

“Tudo parecia que ia ser bem mais rápido. Porém demorou um pouquinho até a gente a ver sinais de um trabalho de parto efetivo, de contração, e eu tava super aflita com isso”, comentou Carol.

A nova mãe de duas meninas ainda ponderou sobre o nervosismo para este parto: “Eu estava bem ansiosa, incomodada. Porque no trabalho de parto da Esther eu tive bastante dor, e nesse eu não tinha dor. Não porque eu queria dor, mas aquilo de não ter dor me estranhava, e realmente era um sinal de que as coisas iam demorar um pouquinho mais. Porque eu não tinha contração tão forte como eu tive da Esther, pelo menos não por um tempo. Depois quando eu comecei a ter, logo logo ela veio”.

“Foi muito rápido, foi muito lindo. Foi até engraçado porque ninguém esperava. Foi bem rápido, fiz três forças e eu tirei ela. Eu mesma tirei ela”, detalhou a modelo.

Ainda antes de revelar a carinha de Sarah, Carol ainda comentou as diferenças e semelhanças de Esther e a nova irmãzinha. “Desde já vou falar. Eu acho ela bem parecida com a Esther, bem parecida. Um pouquinho mais branca e o cabelo mais claro. Ela menor que a Esther em todos os sentidos, de peso, de comprimento. Mas elas são muito parecidas”, comentou.

A esposa de Kaká ainda revelou que a primogênita Esther nasceu com 3,8kg e 51cm. Já Sarah, veio ao mundo com 3,230kg e 47cm.

“Engraçado que a Sarah nasceu de 37 semanas e 3 dias, a gente não estava esperando mesmo. A gente esperava que ela fosse nascer mais pro final de mês”, ainda revelou Carol.