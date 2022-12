Esposa de Kaká faz chá de bebê e deixa fãs perplexos: "Nunca vi nada igual"

Esperando a segunda filha do craque, esposa de Kaká mostra detalhes do chá de bebê

Esposa de Kaká (40), a modelo Carol Dias (27) realizou na última sexta-feira, 23, o chá de bebê para comemorar a chegada de Sarah, sua segunda filha com o ex-jogador de futebol.

Em uma série de publicações nas redes sociais, ela mostrou detalhes da decoração luxuosa que escolheu para comemorar o momento feliz que vive.

A decoração em tons sutis e com muito bom gosto impressionou os fãs. Ela também aprovou o resultado.

"Chá de bebê da Sarah! Na véspera do Natal, não poderia ter sido mais especial!", avisou ela.

Nos comentários, seguidores ficaram chocados. "Que coisa mais rica gente", declarou um. "Que lindo! Tão delicado", escreveu outro.

"Nunca vi nada igual, um luxo só", escreveu um terceiro impressionado com a escolha da modelo.

Expectativa de Kaká e Carol Dias para a chegada de Sarah

Eterno ídolo do futebol e dono de incontáveis títulos nos gramados, Kaká nunca escondeu que a paternidade é sua maior conquista. E se o esporte foi generoso com o ex-atleta, a vida também tem sido! Ao lado da eleita, Carol Dias, ele se prepara para se tornar papai pela quarta vez, agora, de Sarah! Mais maduro, mas com o mesmo olhar de amor que sempre teve para os herdeiros, ele afirma estar mais fácil administrar as expectativas. “Consigo controlar melhor a ansiedade, as experiências ajudam nisso. Por outro lado, vivo a expectativa de querer ver o rostinho, pegar no colo... são experiências únicas e incomparáveis com cada filho”, falou Kaká, já pai de Esther (2), da união atual, e de Luca (14) e Isabella (11), com a ex, Carol Celico (35).

“A principal diferença é o fato de já ter um bebê para cuidar enquanto espero por outro. Esther é muito dependente, somos grudadas e isso faz com que eu acabe tendo menos tempo de pensar nos sintomas da gravidez. Eu me tornei mais prática, quando sinto algum sintoma e posso me medicar, já me medico! Na gestação da Esther ficava de repouso, dormia e passava. Nessa, não tenho mais esse tempo!”, compara Carol.