Emílio Dantas e Fabiula Nascimento passeiam com os filhos gêmeos, Roque e Raul

Os atores Emílio Dantas e Fabiula Nascimento passearam em um shopping do Rio de Janeiro com os herdeiros

Emílio Dantas e Fabiula Nascimento fizeram um passeio em família nesta sexta-feira, 22. O casal de atores foram flagrados com os filhos gêmeos, Roque e Raul (6 meses), em um shopping do Rio de Janeiro.

Para o passeio, o ator apostou em um look estampado com calça jeans. Já a atriz optou por um macacão de cor clara e uma sandália plataforma. Os dois circularam pelos corredores empurrando um carrinho duplex. Em outro momento do passeio, Emílio segurou um dos bebês no colo e brincou com o pequeno.

Vale lembrar que os gêmeos completaram seis meses de vida no começo deste mês. Para comemorar a data especial, os papais prepararam uma festinha em casa e receberam convidados especiais: as pequenas Kim e Tiê, de 8 meses, e as mamães Nanda Costa (35) e Lan Lanh (54) na primeira visita, Andreia Horta (38) e o namorado, Ravel Andrade (28), Emanuelle Araujo (45) e o marido, Nando Diniz (41).

Ao mostrar o encontro, a mamãe se derreteu. "6 meses. 6. Eu disse 6 meses!!!!! Loucura louca de amor profundo. Ps: primeiro encontro Kim, Tiê, Roque e Raul", escreveu Fabiula na legenda da publicação.

Confira as fotos do passeio de Emilio Dantas e Fabiula Nascimento com os filhos:

