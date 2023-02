Em clima de Carnaval, Karoline Lima comemora os sete meses da filha e mostra detalhes da festa

Karoline Lima surgiu fantasiada ao lado da filha, Cecília, e encantou ao mostrar os detalhes da comemoração intimista

Cecília, filha de Karoline Lima (26) e do jogador Éder Militão (24) completou sete meses de vida nesta sexta-feira, 10, e ganhou uma festa temática da mamãe coruja.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de fotos da comemoração intimista, inspirada no Carnaval, e encantou ao surgir fantasiada de havaiana ao lado da herdeira. "CarnaCeci! 7 meses da rainha", escreveu a loira na legenda da publicação.

Além de mostrar a filha fantasiada e os detalhes da festa, Karoline também postou uma foto ao lado de Gui Araújo (35), com quem assumiu o namoro no começo do mês. Para a foto, a influencer segurou uma placa com a frase: "Nuca diga dessa água não bebereis", e o modelo estava com uma tiara na cabeça com a palavra: "água".

Confira as fotos da festa de mesversário da filha de Karoline Lima:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROLINE LIMA. 🦋 (@karolinel)

Karoline e Gui Araújo

No último dia 4, a influenciadora Karoline Lima e o modelo Gui Araújo assumiram o namoro após meses de rumores. Na postagem feita no Instagram, ela compartilhou diversas fotos do casal e se declarou para o amado.

"Esse não é o Gui. Esse é o Guilherme. O Guilherme eu conheço há mais de dois anos, e por sorte minha, eu conheço apenas o Guilherme. Não o gui. Desde o primeiro dia, sempre foi essa pessoa. Eu não digo que a gente se encontrou, porque fui eu quem te achei, mas se não fosse assim, a gente se encontraria de alguma forma. Eu amo como a gente ri das mesmas bobeiras", escreveu ela no começo da publicação.

