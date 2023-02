Karoline Lima e Gui Araújo assumem namoro: ‘A vida é mais fácil ao seu lado’

É o primeiro relacionamento assumido da influenciadora Karoline Lima desde seu polêmico término com Éder Militão

A influenciadora Karoline Lima (26) e o modelo Gui Araújo (35) estão sim namorando! A loira assumiu em suas redes sociais neste sábado, 4, que está vivendo um relacionamento com ele, depois de meses de rumores. Na postagem, ela compartilhou diversas fotos do casal e se declarou para o amado

“Esse não é o Gui. Esse é o Guilherme. O Guilherme eu conheço há mais de dois anos, e por sorte minha, eu conheço apenas o Guilherme. Não o gui. Desde o primeiro dia, sempre foi essa pessoa. Eu não digo que a gente se encontrou, porque fui eu quem te achei, mas se não fosse assim, a gente se encontraria de alguma forma. Eu amo como a gente ri das mesmas bobeiras”, começou ela, na legenda da postagem que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“Amo como a vida é mais fácil com ele do lado. Amo a forma que ele não se importa com meus problemas, ele me ajuda a enfrentar. Amo que tudo que eu pensei que teria medo de viver nesse momento, eu entro de cabeça porque entre nós, parece simples. E é. A gente que complica demais. As pessoas complicam demais. Eu sempre compliquei e vivi complicação demais. O que a gente tem é leve. É espontâneo. É… diferente”, finalizou Karoline, completamente apaixonada pelo apresentador.

Esse é o primeiro romance que assume desde seu término conturbado com o jogador de futebol do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Éder Militão (24), com quem tem a filha Cecília, de apenas seis meses. O zagueiro processou a loira duas vezes, e depois de um acordo feito em novembro, se comprometeu a arcar com a pensão da filha. Já Gui Araújo, namorou pessoas como a cantora Anitta, a modelo e influenciadora Gabi Brant, vivendo até um affair com a atriz Duda Reis.