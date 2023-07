Em chá revelação, João Gomes e Ary Mirelle descobrem sexo do primeiro bebê

Nas redes sociais, João Gomes e Ary Mirelle mostraram a descoberta do sexo e revelaram o nome do bebê

Menino ou menina? O cantor João Gomes e a influenciadora digital Ary Mirelle descobriram nesta terça-feira, 25, o sexo do primeiro bebê que estão esperando.

Os papais de primeira viagem prepararam um chá revelação luxuoso em Petrolina, Pernambuco, que contou com a presença dos familiares e amigos, e foi decorado com vários ursinhos rosas e azuis, em referência ao sexo do filho.

No feed do Instagram, ela postou um vídeo do momento da descoberta, e após o casal participar de algumas brincadeiras, eles finalmente ficaram sabendo que serão pais de um menino, que se chamará Jorge. "Vem aí um vaqueirinho. Jorge", escreveu ela.

Na gravação, João e a namorada estão em frente a um letreiro escrito: "Boy or Girl". Após os padrinhos lerem um texto, uma fumaça azul e várias fitas da mesma cor são liberadas, revelando que eles terão um menino.

Os fãs do casal deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns", comentou a influencer Karoline Lima. "Meu Deus, acertei. Que Deus abençoe Jorge", disse Mirella Santos, que também anunciou recentemente que está à espera do primeiro filho. "Parabéns, Ary e João. Que você possa ter uma gestação tranquila, calma. Vocês merecem toda felicidade. Que o Jorginho possa vir um bebê forte é saudável. Que Deus abençoe vocês três!", desejou uma seguidora.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)

A decoração do chá revelação

Mais cedo, João Gomes postou alguns vídeos nos Stories do Instagram vídeos com os detalhes da decoração. O evento está decorado com vários ursinhos rosas e azuis, em referência aos sexos do bebê. A mesa conta com vários docinhos personalizados com ursos.

Em seguida, o namorado de Ary mostrou várias mesas ao lado de uma piscina, decorada com balões. Por fim, o famoso ainda mostrou que na beira do rio estava um letreiro enorme escrito: "Boy or Girl", decorado com vários balões branco.