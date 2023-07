João Gomes mostra detalhes do chá revelação de seu bebê com Ary Mirelle

O cantor João Gomes encantou os seguidores ao mostrar os detalhes do chá revelação de seu primeiro bebê com a namorada, Ary Mirelle

João Gomes e Ary Mirelle vão descobrir se serão pais de um menino ou de uma menina nesta terça-feira, 25. À espera do primeiro bebê, o cantor e a namorada organizaram um chá revelação em Petrolina, Pernambuco.

Através dos Stories do Instagram, João postou alguns vídeos com os detalhes da decoração. O evento está decorado com vários ursinhos rosas e azuis, em referência aos sexos do bebê. A mesa conta com vários docinhos personalizados com ursos. "O povo vendo eu querendo comer os doces antes de tudo", brincou ele.

Em seguida, o namorado de Ary mostrou várias mesas ao lado de uma piscina, decorada com balões. "Olha que coisa mais linda. Nem acredito que tô vivendo isso em minha vida. Que coisa maravilhosa", disse João, acrescento dois corações, um rosa e outro azul.

Por fim, o famoso ainda mostrou que na beira do rio estava um letreiro enorme escrito: "Boy or Girl", decorado com vários balões branco.

Confira as fotos:



Detalhes do chá revelação do filho de João Gomes e Ary Mirelle

Reprodução/Instagram

Leia também:João Gomes toma decisão após conselho de Ivete Sangalo: ''O corpo não aguenta''

A descoberta da gravidez

Ary Mirelle, namorada do cantor João Gomes, revelou detalhes de como descobriu a gravidez. Ela contou que teve alguns sinais da gravidez em seu corpo antes de fazer o teste. "Estava dormindo e com muita fome, já sentindo o corpo mudar", relembrou ela em entrevista ao site do jornalista Leo Dias.

"No dia 5 [de junho] senti uma dor de cabeça forte. Minha amiga disse para fazer o teste, e vi que minha menstruação estava atrasada há 3 dias. Fiz quatro vezes o teste, mas só caiu a ficha escutando o batimento do coraçãozinho", acrescentou ela, contando sobre os planos de se casar. "Não estamos morando juntos, estamos construindo. A gente conversa sobre casamento, devemos noivar antes e casar logo", declarou.