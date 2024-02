Em casa, Fabiana Justus consegue comemorar mesversário do filho

Momento especial! Após ter alta, Fabiana Justus consegue celebrar o sexto mês de seu filho caçula; o pequeno Luigi; veja as fotos da festinha

A influenciadora digital Fabiana Justus conseguiu viver um momento muito especial com sua família. Felizmente, deu tempo da herdeira de Roberto Justus celebrar o sexto mesversário de seu filho caçula, Luigi.

Nesta quarta-feira, 28, a empresária compartilhou fotos de como foi a festinha do menino. O bolinho, doces e roupinha do garoto foi tudo inspirado no Pequeno Príncipe. As irmãs mais velhas, as gêmeas Chiara e Sienna, apareceram cheias de estilo par celebrarem a data do irmã.

Contente ao poder estar presente, após completar a primeira fase de seu tratamento contra o câncer, Fabiana Justus postou os cliques e comemorou. "Fiquei MUITO feliz de poder comemorar em casa o mesversário do Lui, como fazemos todos os meses. No dia oficial (dia 19) eu estava no hospital mas sabia que comemoraríamos no dia que desse. Foi diferente dessa vez, eu mesma que montei, mas tive a ajuda da @estudiomatre e @marianafrancojunqueira que mandaram tudo prontinho (assim fica fácil). Não tivemos as fotos maravilhosas da @fernandabozzafotografia, mas nos viramos com o celular! O importante é comemorar e registrar para não passar em branco mais um mês desse príncipe que mudou as nossas vidas para muito melhor. É muito amor por essa família! Minha força, meu lar. Eu amo tanto que transborda! Obrigada Deus! Obrigada obrigada obrigada!", contou sobre como fizeram.

Ainda nesta terça-feira, 27, a influenciadora postou o vídeo do momento em que raspou o cabelo do esposo, Bruno Levi D'Ancona, com a ajuda das filhas. No último domingo, 25, ela teve alta depois de mais de um mês no hospital internada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus mostra reação emocionante das filhas após alta hospitalar

A influenciadora digital Fabiana Justus usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns momentos especiais de sua volta para casa após concluir a primeira etapa do tratamento contra a leucemia mieloide aguda.

Em seu Instagram oficial, ela gravou um vídeo ainda na unidade de saúde contando que finalmente poderia passar uma semana ao lado da família. Depois, a influencer mostrou a reação das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, ao vê-la entrando em casa. Bastante emocionada, Fabiana não conseguiu segurar as lágrimas ao abraçar as herdeiras. Confira!