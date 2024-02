Eliezer mata a saudade de sua filha, Lua, após viagem: "Papai voltou"

Combinado os looks com sua filha, Eliezer volta para casa após longa viagem ao exterior e mata a saudade de Lua Di Felice; confira!

O ex-BBB Eliezer mostrou o seu lado papai babão, que não consegue ficar muito longe de sua filha, Lua Di Felice. Após passar vários dias viajando sem sua família pelo Alasca, nos Estados Unidos, o influenciador digital retornou para casa e teve seu sonha reencontro com sua herdeira, fruto de seu relacionamento com Viih Tube.

Na noite desta quinta-feira, 8, Eli usou seu perfil oficial do Instagram para derreter o coração de seus seguidores com novos cliques ao lado de Lua. Combinando looks, os dois posaram de rosa e se divertiram no sofá enquanto matavam a saudade um do outro.

Eliezer logo comemorou esse reencontro na legenda da publicação. "Papai voltou de viagem e o dia tá como? Combinadinho e bagunçando matando a saudade", escreveu ele com o álbum de fotos. A dupla recebeu várias mensagens fofas nos comentários.

"Vocês são minhas vidas", disse a mamãe Viih Tube, encantada com o registro. "A felicidade de ver que o papai não virou um picolé", brincou uma seguidora. "Aí que foto mais linda, o sorrisão dela. Aquela foto que aquece o coração", disse outro. "Fofinhos demais!! Amo essa conexão de pai e filha de vocês", declarou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Eliezer é surpreendido com novo visual de Viih Tube

Nesta quinta-feira, 8, a influenciadora digital Viih Tube revelou que mudou de visual, deixando o longo cabelo castanho para trás, apostando nos fios curtinhos e loiríssimos. E quem se animou com a repaginada foi seu marido, o ex-BBB Eliezer.

Em conversa com a CARAS Brasil, ele declarou o quanto gostou da mudança.“Minha mulher é maravilhosa e está linda. Estou ainda mais apaixonado”, disse Eli, que contou como descobriu a mudança.

“Alguns dias atrás, ela tinha mandado (mensagem): 'O que você acha de eu cortar o cabelo curto? Acha que vai ficar legal?'. Eu disse que ela fica linda de qualquer jeito, e de cabelos curtinhos, ficaria chique. Aí, ontem, quando cheguei em casa, ela veio do salão e disse: 'Surpresa'. Brinquei: 'Ué, esposa nova?' (risos). A Viih é maravilhosa. Ela é uma verdadeira camaleoa porque ela já teve vários cabelos, vários cortes e vários tons. Ela fica linda de qualquer jeito”, conta.

