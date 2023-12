Eliezer estoura fofurômetro em primeiro Natal de sua filha, Lua Di Felice

Em celebração do primeiro Natal de sua filha com Viih Tube, Eliezer estoura fofurômetro com novos cliques da pequena Lua Di Felice

O ex-BBB 22 Eliezer está celebrando o primeiro Natal de sua filha, Lua Di Felice, de 8 meses, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Viih Tube. Em suas redes sociais nesta segunda-feira, 25, o paizão compartilhou alguns registros desse momento tão especial com a bebê.

Em seu perfil oficial do Instagram, Eli apareceu com uma roupa temática para a ocasião. Nos cliques, ele usou um colete de estampa natalina e camisa vermelha ao pousar com sua herdeira na frente de uma árvore de Natal. Lua também arrasou no tema, com macacão de rena e chapéu de Papai Noel.

"Feliz natal galellaaaa", escreveu o influenciador na legenda da publicação. Seus seguidores logo se derreteram pelo registro e rasgaram elogios para a dupla nos comentários. "A nenê mais totosa do mundo", disparou um. "Eli e Elizinha", disse outro sobre a semelhança entre os dois. "Eu num aguento essa bebê. Feliz Natal", desejou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Viih Tube e Eliezer surpreendem funcionária presente

No último dia 23, o casal Viih Tube e Eliezer prepararam uma surpresa muito emocionante para uma de suas funcionárias. Neste Natal, os dois decidiram agradecer os serviços prestados ao longo do ano com um carro novinho.

Vestido de Papai Noel, Eli entregou o veículo com um grande laço vermelho e compartilhou alguns detalhes da surpresa. “Papai Noel passou aqui em casa e fez uma surpresa para quem trabalha com a gente”, o influenciador celebrou a conquista.

Em seu perfil no Instagram, Viih compartilhou um registro do momento, mas preferiu não expor muitos detalhes inicialmente e comentou com discrição: “Hoje foi um dia muito especial! Presenteamos nossa funcionária”, disse a mamãe da pequena Lua.

Mais tarde, a ex-BBB explicou que a ideia de presentear o veículo veio após a compra de sua mansão, que trouxe dificuldades para sua funcionária de chegar ao local com o transporte público. Por isso, com o carro, ela teria mais facilidade de chegar ao trabalho.

Além do veículo, o casal também presenteou outras funcionárias com televisões, jogos de panelas, ar-condicionado e kits para a ceia de natal. Por fim, a influenciadora contou que uma de suas colaboradoras também foi presenteada com novos vidros para sua casa, que teve a estrutura comprometida pelas chuvas em São Paulo.