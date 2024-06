Eliezer e Arthur Aguiar reúnem os filhos em encontro especial: 'Do BBB pra vida'

Ex-colegas de BBB 22, Eliezer e Arthur Aguiar encantaram os fãs ao mostrarem uma foto fofíssima das duas famílias juntas

O influenciador digital Eliezer usou as redes sociais no último domingo, 16, para compartilhar com os seguidores uma foto fofíssima de seu encontro com o cantor e ator Arthur Aguiar. Os dois se conheceram no BBB 22, da Globo, e seguem sendo amigos até os dias de hoje.

Junto com a namorada, Jheny Santucci, e o filho do casal, Gabriel, Arthur realizou uma visita à residência do influenciador. Através dos stories no Instagram, o marido de Viih Tube mostrou um registro das duas famílias juntas.

Na imagem publicada, Arthur Aguiar, Jheny, Eliezer e Viih aparecem sentados lado a lado para fotografar o momento especial. No entanto, quem roubou a cena mesmo foram as crianças.

Esbanjando fofura, o pequeno Gabriel surge no braço do pai, Arthur, enquanto a pequena Lua Di Felice, filha de Eliezer e Viih Tube, aparece em pé na frente da câmera. "Do BBB pra vida, com BB", escreveu o influenciador na legenda.

O campeão do BBB 22 também compartilhou a foto em seu perfil oficial no Instagram. "Amo sua família, irmão", declarou. Em outras postagens, Arthur Aguiar exibiu novas fotos ao lado da namorada e do herdeiro caçula.

Vale lembrar que além de Gabriel, de 4 meses, o ator também é pai de Sophia Cardi, de 5 anos, fruto de seu antigo casamento com Maira Cardi. Viih Tube e Eliezer também estão à espera de Ravi, segundo filho do casal.

Arthur Aguiar e Eliezer reúnem as famílias - Fotos: Reprodução / Instagram

Arthur Aguiar celebra mesversário do filho com festão

Arthur Aguiar explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar as fotos da festa de mesversário do filho caçula, Gabriel. O menino, fruto de seu relacionamento com Jheny Santucci, completou quatro meses de vida no dia 13 de junho.

Para comemorar a data especial, os papais corujas prepararam uma festa com o tema 'safari'. Nas imagens postadas no feed do Instagram, o bebê e a filha mais velha de Arthur, Sophia, de cinco anos, aparecem usando uma roupa de girafa, e o campeão do BBB 22 se derreteu.

"Comemorando os 4 meses do Gab da melhor forma possível, nossa família coladinha!! A maior riqueza que existe. Quem aí concorda que temos aqui as girafinhas mais lindas e fofas de todo o Safari??", escreveu o ator na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com os registros. "Muita fofura e amor envolvido! Feliz Mêsversario, Gabriel!", disse uma seguidora. "Feliz mesversário, fofuxo! Que Deus te abençoe e te proteja!", falou outra. "Que família linda, gente! Esse BB é muito fofo!", escreveu uma fã.