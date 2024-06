Arthur Aguiar e Jheny Santucci celebram mesversário do filho com festão

Nas redes sociais, Arthur Aguiar e Jheny Santucci mostraram os detalhes da comemoração do quarto mês de vida do filho, Gabriel

Arthur Aguiar explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar as fotos da festa de mesversário do filho caçula, Gabriel. O menino, fruto de seu relacionamento com Jheny Santucci, completou quatro meses de vida nesta quinta-feira, 13.

Para comemorar a data especial, os papais corujas prepararam uma festa com o tema 'safari'. Nas imagens postadas no feed do Instagram, o bebê e a filha mais velha de Arthur, Sophia, de cinco anos, aparecem usando uma roupa de girafa, e o campeão do BBB 22 se derreteu.

"Comemorando os 4 meses do Gab da melhor forma possível, nossa família coladinha!! A maior riqueza que existe. Quem aí concorda que temos aqui as girafinhas mais lindas e fofas de todo o Safari??", escreveu o ator na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com os registros. "Muita fofura e amor envolvido! Feliz Mêsversario, Gabriel!", disse uma seguidora. "Feliz mesversário, fofuxo! Que Deus te abençoe e te proteja!", falou outra. "Que família linda, gente! Esse BB é muito fofo!", escreveu uma fã.

Namorada de Arthur Aguiar fica aos prantos após ganhar presente

Nesta quinta-feira, 13, Arthur Aguiar usou as redes sociais para revelar como foi seu Dia dos Namorados ao lado de Jheny Santucci. Apaixonado, o ator e cantor preparou uma surpresa especial que levou a empresária às lágrimas: ele comprou duas bolsas de uma grife de luxo como presente.

Em seu perfil no Instagram, Arthur compartilhou um vídeo mostrando os preparativos da surpresa para Jheny. Ele revelou que ficou apreensivo durante o dia, ocupado com reuniões, e chegou a pensar que não teria tempo para passar na loja escolher o presente da amada. "Fiquei agoniado, mas falei que não deixaria de ir."

Em seguida, o campeão do BBB 22 explicou que não era apenas por ser uma data especial, mas que estavam acontecendo algumas coisas em sua vida pessoal das quais não daria detalhes, mas que ela merecia. "Meu Deus, você é doido! Que simples, né?", brincou Jheny ao ver o presente. Confira!