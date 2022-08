Dony De Nuccio e Larissa Laibida comemoram os seis meses do filho, Leo: "Amor das nossas vidas"

Dony De Nuccio e Larissa Laibida mostraram detalhes da comemoração dos seis meses do herdeiro nas redes sociais

24/08/2022

Dia de comemoração! Dony De Nuccio (38) e Larissa Laibida (33) encantaram os seguidores das redes sociais ao mostrarem os detalhes da comemoração do mesversário do filho, Leo.

O menino completou seis meses de vida nesta quarta-feira, 24, e ganhou um bolo decorado com frutinhas. "6 meses do @leodenuccio_ ! Muitas risadas e descobertas com suas primeiras frutinhas…", escreveu o jornalista ao mostrar uma sequência de fotos do filho ao lado de seu bolo.

Depois foi a vez de Larissa comemorar a data. A mamãe coruja postou as fotos de Leo e se declarou. "6 meses do maior amor das nossas vidas! Como passa rápido! Como é lindo acompanhar sua evolução, seu crescimento, sua primeira vez de tudo… E como nossa vida é mais feliz porque você faz parte dela. Te amamos, filho! Feliz 6 meses", escreveu ela.

Confira as fotos do mesversário do filho de Dony De Nuccio e Larissa Laibida:

