De top, Claudia Raia exibe barriga bem grande na academia e impressiona: ''Tamo aqui''

Grávida de quase 5 meses, Claudia Raia chocou ao mostrar evolução da barriga em mais uma visita à academia

CARAS Digital Publicado em 17/10/2022, às 07h13

A atriz Claudia Raia (55) mostrou neste domingo, 16, que todo dia é dia para treinar! Na companhia de seu personal trainer, ela apareceu na academia e roubou a cena com seu barrigão de quase cinco meses.

Usando um look de ginástica com top, a famosa deixou à mostra seu abdômen bem redondinho e impressionou ao exibir o crescimento contínuo de Luca.

"Você que tá aí em casa ta achando que é dia de folga, tamo aqui na academia", falou Claudia Raia ao surgir recebendo carinho de seu professor de anos na barriga.

Ainda nos últimos dias, a artista gravou um vídeo em seus stories no Instagram dizendo que está chocada com o tamanho que sua barriga está ficando. Segundo ela, as outras duas gestações não deixaram seu corpo dessa maneira.

"Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, eu quando fiquei grávida do Enzo eu só fui ter barriga com seis mesmo uma barriguinha, aí a segunda gravidez mudou completamente, ai a Sophia quando tinha três meses de gravidez já tinha uma barriga", contou como foi quando estava esperando Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (19).

Claudia Raia exibe barrigão na academia; veja:

Claudia Raia revela o sexo e o nome do bebê

Nos últimos dias, Claudia Raia contou durante o programa de Ana Maria Braga (73) o sexo de seu bebê e qual o nome dele. A revelação agitou os fãs, afinal, a famosa ainda não havia falado se era menino ou menina.

No café da manhã do Mais Você, a atriz revelou que está esperando seu segundo menino e contou com a ajuda de uma numeróloga para escolher a grafia de Luca. Pelas dicas da profissional, ela e Jarbas Homem de Mello decidiram usar o nome com um "c" apenas.

