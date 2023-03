De Claudia Raia a Seu Jorge: veja quais famosos se tornaram pais e deixaram a web babando

Claudia Raia deu à luz Luca em fevereiro, e outros famosos ainda esperar pelo nascimento de seus filhos

Antes de chegar à metade do ano de 2023, vários famosos já deram as boas vindas a novos membros da família. É o caso de Seu Jorge, Kaká, Bia Feres e Claudia Raia que receberam nesses meses seus filhos e encantaram a internet com uma chuva de fofura e carinho mostrando a notícia aos fãs e seguidores.

Logo no início do mês de janeiro Bia Feres deu à luz a pequena Serena, no dia 7 de janeiro. Ela que ficou conhecida pelo nado sincronizado ao lado da irmã gêmea Branca Feres, também virou assunto nas redes sociais por ter engravidado próximo à irmã. Porém, Branca deu à luz Nicole algumas semanas antes da irmã, que já é mãe de Isaac.

Alguns dias depois, em 22 de janeiro, o músico Seu Jorge anunciou o nascimento de seu filho Samba. O bebê é fruto do relacionamento do cantor com a terapeuta KarinaBarbieri, porém o rostinho do pequeno ainda não foi revelado. O artista também é pai de Flor de Maria e Luz Bella, do relacionamento com Mariana Jorge, e Maria Aimée, de Fernanda Mesquita.

Em 11 de fevereiro, a atriz Claudia Raia mostrou aos fãs que seu primeiro filho com Jarbas Homem de Mello, o pequeno Luca, tinha chegado ao mundo. A atriz já é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos de seu antigo casamento com Edson Celulari, e encantou seguidores ao mostrar fotos dos três filhos e de outras celebridades que foram visitar o bebê.

Poucos dias depois, em 13 de fevereiro, a empresária e influenciadora digital Carol Leite mostrou aos seus seguidores o nascimento de Sarah, sua segunda filha do casamento com o ex-jogador de futebol Kaká. Os dois já são pais de Esther e o atleta também tem outros dois filhos, Luca e Isabella, do antigo relacionamento com Carol Celico.

Além dos famosos que já se tornaram papais, outros casais de artistas também estão na expectativa de receber o novo membro da família. Viih Tube e Eliezer esperam a pequena Lua, a influenciadora Gabi Brandt espera o terceiro filho de seu ex-marido Saulo Pôncio, Thaila Ayala e Renato Góes, que já são pais de Francisco, aguardam o nascimento de Tereza e Eduardo Sterblitch e Louise D'Tuani estão grávidos do primeiro filho.

CONFIRA FOTOS DOS BEBÊS DE FAMOSOS QUE JÁ NASCERAM EM 2023:

