De biquíni, Thaila Ayala mostra barriguinha à espera do segundo bebê: ''Belíssima''

Atriz Thaila Ayala encanta os fãs ao posar deitada de biquíni na beira da piscina durante viagem para Búzios com Renato Góes e o filho

A atriz Thaila Ayala (36) encheu seu feed de amor na segunda-feira, 12, ao mostrar a evolução da sua barriguinha à espera de mais um filho!

De biquíni, a mamãe coruja, grávida de uma menininha, que vai se chamar Tereza, compartilhou cliques em que aparece na beira da piscina do hotel em que está hospedada durante viagem para Búzios, na Região dos Lagos no Rio de Janeiro com a família.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a artista posou deitada com uma das mãos na barriga, usando óculos escuros e a roupa de banho roxa com detalhe de argola em dourado.

Thaila também é mãe de Francisco, de um aninho, fruto do relacionamento com Renato Góes (35), com quem está desde 2017 e oficializou a união em 2019.

"Nem fui embora, mas já quero voltar! Que lugar especial", escreveu Thaila Ayala na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os seguidores não pouparam elogios à famosa. "Belíssima", "Como é lindaaa", "É tão DEUSA que Búzios parece a Grécia", "Maravilhosa", "Perfeição", disseram.

Confira Thaila Ayala de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala exibe a barriguinha em dia de praia com a família

No domingo, 11, a atriz Thaila Ayala encantou a web ao compartilhar um álbum de fotos de dia de praia na companhia de sua família! Aproveitando o final de semana em viagem para Búzios, no Rio de Janeiro, a famosa surgiu ao lado do maridão, Renato Góes, e do filho do casal, Francisco, de um aninho, à beira-mar.

Ela exibiu a barriguinha ao posar de biquíni azul nos registros publicados em seu perfil no Instagram. Em alguns cliques, ela aparece se divertindo com o pequeno na areia da praia e dentro do mar. "Um álbum pra morrer de amor! Que diaaaaaa!!!!", declarou Thaila.

