De biquíni, Thaila Ayala exibe barrigão de grávida em vídeo encantador na cachoeira: "Abençoada"

Grávida pela segunda vez, Thaila Ayala encantou os seguidores ao mostrar um vídeo tomando banho de cachoeira

Thaila Ayala (36) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo em que aparece tomando banho de cachoeira.

No registro publicado em seu perfil no Instagram neste domingo, 15, a atriz surgiu usando um biquíni preto, deixando em evidência seu barrigão de grávida, e se derreteu pelo momento. "Abençoada", escreveu ela na legenda da publicação.

Casada com o ator Renato Góes (36), o Tertulinho na novela das seis da TV Globo, Mar do Sertão, os dois já são pais de Francisco, que está com 1 ano de vida. Eles agora estão à espera de uma menina, que se chamará Tereza.

O vídeo de Thaila na cachoeira recebeu muitos elogios dos internautas. "Que linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa! Mãe natureza cuidando dessa mamãe linda!", falou outra. "Deusa, que Deus abençoe sua família", comentou uma fã.

Recentemente, a atriz encheu seu feed de amor ao compartilhar registros de sua viagem de fim de ano na companhia da família. A artista encantou os fãs ao exibir o barrigão da gravidez na Bahia, e mostrou um hematoma na barriga.

"Eu o barrigão de Tereza e um grande hematoma da prova de amor diária que é se aplicar uma injeção diária pra trombose que dóiiiii, viu, mas todo dia reforço que por eles tudo vale a pena! Te amo filha!", disse ela ao legendar a postagem em que aparece com um chapéu combinando com o biquíni.

Confira o vídeo de Thaila Ayala na cachoeira:

