Com look transparente, Tata Estaniecki mostra barrigão de 25 semanas: "Maior amor do mundo"

Tata Estaniecki (29) encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 6, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo o barrigão de grávida.

A influenciadora digital está à espera de seu segundo filho com o youtuber Júlio Cocielo (29), que se chamará Caio, e dividiu alguns registros de seu ensaio fotográfico. Nas fotos, ela aparece usando uma camisola longa branca, transparente, deixando em evidência o barrigão de 25 semanas.

Já na legenda da publicação, Tata se declarou para o herdeiro. "25 semanas do maior amor do mundo. @caiotacielo te amo tanto filho, peço a Deus todos os dias que te de muita saúde", escreveu a famosa, que também é mãe de Beatriz, que está com dois anos.

Os internautas encheram a publicação de elogios. "Que mamãe linda", disse uma seguidora. "Gente, que perfeição", escreveu outra. "Ansiosa para ver o rostinho do Caio", confessou uma fã. "Uma obra de arte, a Tata já é linda, mas quando ela tá grávida é uma luz, um brilho. Sério ela fica ainda mais perfeita", falou mais uma.

Confira as fotos do ensaio fotográfico de Tata Estanieck:

Aborto espontâneo

Em 2018, Tata Estaniecki sofreu um aborto espontâneo. Em seu canal no Youtube, a influenciadora digital publicou um vídeo contando sobre a gestação interrompida, e deixou uma mensagem positiva e carinhosa para as mamães que passaram pela mesma situação.

"Eu quero falar que estamos juntas. Isso é mais comum do que a gente imagina. Acontece com muita gente, infelizmente. É muito complicado falar sobre esse assunto. Eu até demorei para falar sobre, porque eu não me sentia confortável. Eu sempre quis contar, mas, na época, você se sente incapaz, você se sente insegura, você se sente muito triste, você fica se perguntando muitas coisas, surgem muitas dúvidas e você fica muito confusa. Vêm todos os sentimentos possíveis. Vem tudo nesse momento. [Então] não falei antes, porque eu não me sentia confortável, segura. Não me sentia a vontade", confessou ela em um trecho da gravação.

