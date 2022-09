Cintia Dicker posa de camisola e exibe barriga à espera do primeiro bebê com Pedro Scooby

Modelo Cintia Dicker faz selfie em frente ao espelho de camisola e mostra barriguinha de gravidez, à espera de Aurora

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 08h58

Vivendo nova fase, a modelo Cintia Dicker (35) tem compartilhado a evolução de sua primeira gestação com os seus seguidores nas redes sociais!

Na manhã desta terça-feira, 13, a mamãe de primeira viagem apareceu nos Stories de seu Instagram usando apenas uma camisola branca e exibiu a barriguinha à espera do primeiro bebê com o surfista Pedro Scooby (34), que já é pai de Dom (10), e dos gêmeos Bem e Liz, de 7 anos, frutos do relacionamento com a atriz Luana Piovani (46).

Radiante, a modelo está grávida de quatro meses de uma menininha, que se chamará Aurora. Na web, a famosa posou em frente ao espelho prontinha para dormir, deixando a silhueta de gravidez à mostra ao posar com a mão na barriga.

Cintia Dicker posa de camisola e exibe barriga à espera do primeiro bebê:

Pedro Scooby mostra ultrassom da filha com Cintia Dicker

Pai de três, Pedro Scooby está esbanjando felicidade que a família vai aumentar! À espera de mais um filho, o ex-BBB compartilhou um momento fofo na primeira gestação de Cintia Dicker. O atleta encantou os seguidores ao mostrar o ultrassom da herdeira do casal, que se chamará Aurora. "Bom dia, Aurora", se derreteu o surfista pela caçula, usando emoji de coração na publicação, usando a música Porque Eu Te Amo, de Anavitória, como trilha sonora do vídeo.

