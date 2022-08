Chrissy Teigen mostra ultrassom do seu 'bebê arco-íris'

A esposa do cantor John Legend, Chrissy Teigen, sofreu um aborto em 2020 e anunciou recentemente a nova gravidez

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 13h43

Chrissy Teigen (36) dividiu com os seus seguidores a primeira foto do novo bebê com o cantor John Legend (41). A modelo compartilhou um registro do ultrassom e se derreteu.

Na imagem, o pequeno aparece com a mãozinha no peito. "Eu ouvindo o FBI invadir Mar-a-Lago", brincou ela na legenda, fazendo referência às notícias de Donald Trump ter anunciado que o FBI invadiu sua propriedade na Flórida e arrombou um cofre procurando por documentos oficiais supostamente retirados da Casa Branca.

O novo herdeiro da família é um bebê arco-íris, ou seja, como são chamados os filhos gerados após uma gravidez que resultou em morte do feto. Em setembro de 2020, a artista sofreu um aborto espontâneo de Jack, seu terceiro filho com o cantor.

Na época, Chrissy foi levada às pressas ao hospital após sofrer um severo sangramento. E depois do ocorrido compartilhou um forte desabafo nas redes sociais.

Chrissy Teigen e John Legend já são pais de Luna e Miles. O sexo do terceiro filho ainda não foi revelado.

