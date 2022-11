Carol Dias encanta ao exibir evolução da barriga de grávida: "Linda"

A modelo Carol Dias mostrou a evolução da barriga de grávida de seu segunda filha com o ex-jogador Kaká

Carol Dias(27) encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 11, ao exibir a evolução de sua barriga de grávida.

A modelo está à espera de seu segundo bebê com o ex-jogador de futebol Kaká, e dividiu fotos de um ensaio fotográfico que realizou quando estava no terceiro, quarto, quinto e no sexto mês de gestação. "3, 4, 5 e 6 meses registrados pela minha amiga e melhor fotógrafa @joanacostar", disse a artista.

Nos comentários, os internautas elogiaram a mamãe. "Linda", escreveu uma seguidora. "A grávida mais linda", disse outra. "Tá muito linda. Que venha com muita saúde. Que Deus te abençoe e te proteja sempre!!!", desejou uma fã.

Confira a publicação de Carol Dias sobre a evolução da barriga:

Passeio com a filha mais velha

Recentemente, Carol Dias explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequência de cliques fofos com a filha, Esther. A modelo dividiu nas redes sociais alguns registros do passeio que fez com a herdeira. Nas primeiras imagens, a menina aparece fazendo carinho em um cavalo, depois, ela surge passeando em um potro. "Amor da mamãezinha", disse a influenciadora digital na legenda da publicação.

