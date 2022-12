Bruno de Luca mostra primeiro passeio da filha Aurora: ''Os pais se divertiram muito mais''

Apresentador Bruno de Luca posta vídeo do primeiro passeio da herdeira Aurora, de dois meses, do relacionamento com Sthéfany Vidal

O papai babão Bruno de Luca (40) usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores o primeiro passeio de sua filha Aurora!

O famoso publicou um vídeo do momento em seu perfil no Instagram, no domingo, 11. Nas imagens, a herdeira, de apenas dois meses, fruto do relacionamento com a dançarina Sthéfany Vidal (28), aparece com os pais pelas ruas do Rio de Janeiro pela primeira vez.

"Primeiro passeio do amor das nossas vidas. Como vocês podem ver, os pais se divertiram muito mais que a Aurora", escreveu Bruno de Luca na legenda do post.

"Que lindeza", elogiou Beth Goulart. "Oh coisinha tão linda", babou Fabiana Karla. "Ela tá muito princesa amigo! Parabéns", destacou Karina Dohme nos comentários.

Confira o primeiro passeio da filha de Bruno de Luca:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno De Luca (@brunodeluca)

Bruno de Luca comemora gol da seleção com a filha

O apresentador Bruno De Luca decidiu comemorar durante o jogo do Brasil da forma mais fofa possível! Acompanhado de sua filha recém nascida Aurora, fruto de seu relacionamento com Sthéfany Vidal, ele celebrou de maneira silenciosa o gol da Seleção Brasileira contra a Coréia do Sul na Copa do Mundo no Catar.

“Com recém nascido a comemoração é diferente… valeu Neymar Jr.!!!”, escreveu Bruno, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Na gravação, ele aparece com Aurora em seu colo enquanto celebrava.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!