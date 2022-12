Bruno De Luca celebra gol da Seleção Brasileira em silêncio junto de filha

Apresentador Bruno De Luca comemora gol do Brasil com filha recém-nascida

O apresentador Bruno De Luca (40) decidiu comemorar durante o jogo do Brasil da forma mais fofa possível! Acompanhado de sua filha recém nascida Aurora, fruto de seu relacionamento com Sthéfany Vidal, ele celebrou de maneira silenciosa o gol da Seleção Brasileira contra a Coréia do Sul nesta segunda-feira, 5.

“Com recém nascido a comemoração é diferente… valeu Neymar Jr.!!!”, escreveu Bruno, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Na gravação, ele aparece com Aurora em seu colo enquanto celebrava.

Vale lembrar que Bruno recentemente disse que já pensa em aumentar a família, visto que a pequena é apenas a primeira filha do apresentador e de Sthéfany. “Já pensamos no próximo filho”, comentou. “Estamos empolgados com esse nosso papel de pais, mas temos que respirar um pouco também”, completou.

Pai e filha comemoram apenas um dos gols da goleada que a Seleção Brasileira aplicou para cima da Coréia do Sul. A partida, que aconteceu nesta segunda-feira, 5, acabou 4 a 1 para os brasileiros, com gols de Vini Jr., Neymar Jr., Richarlison e Lucas Paquetá.

Veja o momento fofo entre Bruno De Luca e sua filha Aurora na comemoração do gol do Brasil contra Coréia do Sul:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno De Luca (@brunodeluca)



Bruno De Luca celebra último episódio de 'Vai Pra Onde Mozão?' ao lado de Sthéfany Vidal

“Vai Pra Onde Mozão?”, programa com Bruno De Luca e Sthéfany Vidal chegou ao fim. E Bruno aproveitou para comemorar a temporada que tiveram, viajando por destinos como Jericoacoara, Paraíba e Natal, acumulando diversas experiências.

"A coisa que eu mais gosto na vida é viajar, conhecer novas pessoas, ouvir experiências, saber que o mundo é gigante e que tem muita gente diferente nele. Temos que aceitar, curtir e aprender com essas pessoas", disse Bruno. Já Sthéfany agradeceu pela oportunidade de viver tudo isso ao lado do amado. "Estar ao seu lado é muito especial, obrigada por me permitir entrar no seu programa", declarou ela, emocionada.