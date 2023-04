Bruna Biancardi revela motivo para só ter revelado a gravidez agora: 'Peço desculpas'

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi revela decisão que tomou sobre a sua gravidez e desabafa: 'Tanta gente ruim que não merece saber'

A influenciadora digital Bruna Biancardi (29) é a nova grávida do mundo dos famosos ao esperar o seu primeiro filho com o jogador de futebol Neymar Jr (31). Eles revelaram a gestação na noite de terça-feira, 18. Agora, nesta quarta-feira, 19, ela reapareceu nas redes sociais para contar mais sobre a gravidez.

Nos stories do Instagram, ela contou o motivo para só ter confirmado a gestação agora. Apesar de não revelar qual é o tempo da gestação, ela contou que precisou se sentir confortável para revelar a gestação publicamente. Porém, a jovem logo contou que tomou a decisão de que vai esperar para dar mais detalhes sobre a gravidez.

“Passando aqui para agradecer todas as mensagens lindas de vocês sobre essa nova fase para mim: Meu primeiro filho! Estou muito feliz. Estou gravidinha. Sei que vocês estão curiosos, mas assim... Eu ainda não sei o quanto eu vou compartilhar dessa nova fase, vamos aos poucos. Porque tem muita gente que gosta da gente, mas também tem tanta gente ruim que não merece saber dessa fase tão incrível que a gente está passando. Então eu vou compartilhando aos poucos o que eu me sentir confortável”, disse ela.

Então, ela falou sobre a decisão de esperar para confirmar a gravidez. “Peço desculpas por não ter falado antes, mas a gente estava esperando o nosso momento, sem pressão, contando para os nossos familiares e amigos. E esperando o momento certo para contar a novidade para todo mundo. Muito obrigada pelas mensagens, pelo carinho e todo o amor que vocês têm mandado, boas vibraçoes, coisas boas. Estamos muito felizes”, afirmou.

Além disso, a namorada do atleta contou o motivo do seu sumiço das redes sociais nas últimas semanas. “Estava sumidinha porque no começo dá muito sono, muita fome, dá muito enjoo, não estava conseguindo fazer minhas coisas, não estava conseguindo treinar no comecinho. Fiquei mais quietinha mesmo, agora vou começar a fazer as coisas de novo”, afirmou.

Bruna ainda contou que está fazendo aulas de francês e que não vai desistir do curso para aprender o novo idioma. “Agora vai, fiz hoje, uma hora e meia. Depois vou contando para vocês”, disse ela, já que o namorado, Neymar Jr, mora em Paris, na França, por causa da carreira nos campos.

O anúncio da gravidez de Bruna Biancardi e Neymar Jr

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram que estão esperando o primeiro filho juntos. Na noite de terça-feira, 18, eles fizeram um post nas redes sociais com um ensaio fotográfico de Bruna mostrando a barriguinha em crescimento. "Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você", disse ela.