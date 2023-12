Bruna Biancardi é acompanhada por Mavie em sua rotina de trabalho

Bruna Biancardi mostra sua rotina de trabalho e é acompanhada por sua filha, Mavie, durante as etapas de seu dia; confira!

A influenciadora digital Bruna Biancardi já retomou a sua rotina de trabalho, mesmo após dois meses do nascimento de Mavie, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. Nesta terça-feira, 19, a modelo mostrou que a bebê lhe acompanha no dia a dia, mesmo em momentos mais sérios.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Bruna dividiu um pouco de sua rotina com seus seguidores. Entre suas atividades, ela separa momentos para cuidar de sua filha, como amamentação e banho. No entanto, em momentos que ela precisa sair de casa, a pequena também vai junto!

Em uma reunião de trabalho, Mavie surgiu no colo da mamãe, que estava concentrada em uma conversa com seus colegas de trabalho. A herdeira também interrompeu uma sessão de autocuidado da influencer, que precisou amamentar sua filha.

Tata Werneck defende Bruna Biancardi após críticas

Ainda nesta terça-feira, 19, a atriz e apresentadora Tata Werneck saiu em defesa da influenciadora digital Bruna Biancardi após não gostar de alguns comentários negativos que viu na internet. A ex-namorada de Neymar Jr contou que acordou várias vezes na madrugada para amamentar a filha, Mavie, e foi alvo de comentários maldosos.

Os internautas alfinetaram Biancardi dizendo que ela não precisa trabalhar e teria reclamado de cuidar da filha na madrugada. Ao ver isso, Werneck rebateu e disse que as pessoas precisam parar de julgar as mães.

“Me revolta a galera julgando mães. Deixem as mães em paz. Quando mãe trabalha fora, julgam, dizendo que está pouco com o filho. Quando fica em casa, julgam. As pessoas só ficam felizes quando veem mães destruídas que não reclamam”, disse ela nas redes sociais.

Por sua vez, Bruna Biancardi também rebateu as críticas. Ela apareceu nos stories do Instagram para responder os internautas. “Pior é não dormir direito e ainda acordar lendo mensagens de gente amarga. Se ela fosse CLT, ainda ia acordar cedo e trabalhar. Mas ela pode dormir o dia inteiro. Eu já fui CLT. E se eu fosse CLT, eu tinha uns três ou quatro meses de licença-maternidade, o que não é o caso. Eu estou trabalhando desde a primeira semana que eu tive a Mavie. Até as meninas que trabalham comigo já sugeriram várias vezes, vamos pegar um mês para você ficar sem ter as publicidades, e eu não topei. Eu consigo conciliar e a gente tem alguns contratos fixos, eu fiz questão de fazer. Parem de ser amargas”, afirmou nos stories do Instagram.