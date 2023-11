Bruna Biancardi compartilha foto de pertinho do rosto da filha, Mavie

Bruna Biancardi compartilhou nova foto da pequena e surpreendeu os seguidores ao expor a cor dos olhos da filha

Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar um detalhe do rosto da primeira filha de quase dois meses, Mavie, fruto do seu relacionamento com o craque, Neymar Jr. Em seu perfil oficial do Instagram, a modelo postou um novo registro da pequena que encantou seus seguidores.

Na imagem, a bebê aparece com os olhos claros bem abertos, olhando para a câmera da mamãe. Bruna encheu o post de emojis com carinha apaixonada.

Recentemente, Bruna foi às redes sociais compartilhar uma nova experiência que teve ao lado da sua filha com Neymar, Mavie. A influencer divulgou fotos aproveitando o primeiro banho de banheira da pequena!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)



Bruna Biancardi encanta ao mostrar a filha na praia pela primeira vez

Apesar de manter discrição em sua vida pessoal após vivenciar um momento traumático com a invasão de sua mansão, Bruna Biancardi usa as redes sociais para compartilhar momentos especiais ao lado de sua filha, Mavie. Na última semana, a influenciadora digital encantou seus seguidores ao mostrar que levou a pequena para conhecer a praia pela primeira vez.

Neymar encanta seguidores com novas fotos de Mavie

Bruna Biancardi não é a única que compartilha cliques encantadores de Mavie. Na última terça-feira, 21, o jogador Neymar Jr dividiu com seus seguidores uma sequência de fotos inéditas de sua filha nas redes sociais. Afastado dos campos de futebol e recuperando de uma cirurgia após uma lesão no joelho, o paizão está aproveitando para curtir um bom tempo com a pequena em casa.

Nas fotos, a pequena aparece despertando e mostrando a língua, no colo do pai, que fez uma careta. Atualmente, Neymar tem compartilhado alguns cliques fofos e engraçados da bebê em momentos do cotidiano enquanto o craque está se recuperando de uma lesão grave.

Os comentários dos seguidores do craque falaram sobre a semelhança da pequena com o pai: “Neymarinha”, brincou uma, “Ela é a sua cara!! Fofura”, escreveu outra, “Muito igual a você”, ressaltou outro. Já a mãe da Mavie comentou “Minha cara”, brincando.