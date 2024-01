Bruna Biancardi comemora 3 meses de Mavie: “Duplinha”

Mavie a primeira filha da influenciadora Bruna Biancardi, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar; a influenciadora comemorou a data

Bruna Biancardi comemorou, neste sábado, 06, os três meses de vida de Mavie, fruto de sua relação com o jogador de futebol Neymar. A modelo compartilhou um clique na companhia da bebê e legendou: “Minha duplinha! Feliz 3 meses, filha!”.

Nos comentários da publicação, os seguidores da influencer também parabenizaram a pequena: “Feliz 3 meses para essa boneca! Amoo”, comentou uma, “É muito estilosa”, comentou outra sobre o look escolhido para a Mavie, que conta com um óculos de sol de acessório.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna vem provando que as duas são mesmo uma duplinha e já encantou seus seguidores mais de uma vez ao compartilhar cliques das duas usando looks de mãe e filha. No ano passado, Bruna e Mavie apareceram com looks da grife Dolce & Gabanna. A mãe usou um vestido com a estampa Majolica, que custa cerca de R$ 16 mil. Enquanto isso, a filha apareceu com um macacão com a mesma estampa, que é avaliado em R$ 3 mil.

Mas já? Bruna Biancardi choca ao mostrar Mavie engatinhando aos três meses

Nesta quarta-feira, 03, a influenciadora digital Bruna Biancardi impressionou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um vídeo de sua filha, Mavie. É que a pequena já está tentando engatinhar apesar do pouco tempo de vida.

Nos stories do seu Instagram oficial, Bruna compartilhou um vídeo do momento surpreendente. No registro, a bebê aparece brincando em um tapete de atividades para desenvolvimento. Com a ajuda de uma almofada que dá suporte à barriguinha, a pequena consegue se movimentar, fazendo força com os joelhos e os pezinhos

No vídeo, também é possível notar que uma pessoa próxima incentiva a menina a chegar até o fim do seu tapetinho. Na legenda da publicação, Bruna se derreteu pelo crescimento de sua herdeira: “Tempo, vai com calma, por favor", ela escreveu sobre a Mavie, que chegou ao mundo em outubro do ano passado.