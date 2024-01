Mas já? Bruna Biancardi choca ao mostrar Mavie engatinhando aos três meses

Mavie está crescendo! Bruna Biancardi impressiona ao mostrar que sua herdeira com o jogador Neymar Jr já está tentando engatinhar

Nesta quarta-feira, 03, a influenciadora digital Bruna Biancardi impressionou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um vídeo de sua filha, Mavie. É que a pequena, que é fruto do antigo relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr, já está tentando engatinhar. Vale lembrar que a menina está perto de completar seu terceiro mês de vida.

Nos stories do seu Instagram oficial, Bruna compartilhou um vídeo do momento surpreendente. No registro, a bebê aparece brincando em um tapete de atividades para desenvolvimento. Com a ajuda de uma almofada que dá suporte à barriguinha, a pequena consegue se movimentar, fazendo força com os joelhos e os pezinhos

No vídeo, também é possível notar que uma pessoa próxima incentiva a menina a chegar até o fim do seu tapetinho. Na legenda da publicação, Bruna se derreteu pelo crescimento de sua herdeira: “Tempo, vai com calma, por favor", ela escreveu sobre a Mavie, que chegou ao mundo em outubro do ano passado e completa três meses de vida no próximo sábado, 6.

O registro gerou repercussão na web e os seguidores ficaram impressionados com o rápido desenvolvimento da pequena: “Gente, não pode ser! Três meses!”, disse um admirador. “Ela tá com quantos meses?”, perguntou outro chocado. “Meu Deus, já??? Esses bebês”, escreveu uma terceira. “Não acredito, que coisa mais linda”, comentou outra.

Vale lembrar que ontem, a influenciadora tomou uma atitude e deixou de seguir o pai da pequena nas redes sociais após a revelação de que ele supostamente será pai pela terceira vez. Para quem não acompanhou, Neymar Jr se envolveu em uma nova polêmica depois que uma modelo usou suas redes sociais para revelar que estaria à espera de seu filho.

Neymar Jr se pronuncia sobre rumores de terceiro filho:

A vida íntima do jogador Neymar Jr. voltou a ser alvo de comentários nas redes sociais após circular uma informação falsa a respeito de mais um filho. Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria do atleta falou pela primeira vez sobre o assunto. Segundo a equipe do atleta, o caso foi tratado com surpresa e a fofoca acabou sendo descoberta através da imprensa.

"Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações", disseram sobre a polêmica. A influenciadora que deu a notícia também desmentiu os rumores e falou que tudo não passou de uma brincadeira. Além da declaração oficial, a mãe de Neymar chegou a publicar uma frase sobre família em suas redes sociais.