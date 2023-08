Bruna Biancardi acompanha Neymar Jr até a Arábia Saudita e exibe a barriguinha de grávida

Bruna Biancardi exibe selfie no elevador de luxo ao desembarcar na Arábia Saudita para acompanhar Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi acompanhou o jogador de futebol Neymar Jr até a Arábia Saudita nesta sexta-feira, 18. Ao chegar no local, ela apareceu nos stories do Instagram com um vestido pink justo ao corpo. O modelito destacou a barriguinha de grávida dela, que espera o nascimento da primeira filha, Mavie.

Na imagem, Bruna caprichou no 'carão' ao posar no elevador luxuoso do hotel onde está hospedada para acompanhar o novo passo profissional do seu namorado. Isso porque Neymar Jr foi contratado para jogar no time Al Hilal e se apresentou nesta sexta-feira.

O atleta fez sucesso ao desembarcar no aeroporto e esbanjou simpatia ao acenar para os fãs. A previsão é que o jogador fique no time por duas temporadas. Antes de sua mudança, Neymar Jr teria feito várias exigências para o seu novo time, incluindo três saunas, a presença de cinco funcionários em tempo integral em sua casa, geladeira com suco de açaí e refrigerante de guaraná, e também os custos de estadias em hotéis.

Quem é a madrinha da filha de Neymar Jr?

A influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr já escolheram quem será a madrinha da primeira filha, Mavie. O anúncio foi feito durante o chá de bebê que aconteceu no último sábado, 22, quando Bruna reuniu suas amigas para uma celebração apenas com a presença de mulheres. A madrinha de Mavie é Hanna Carvalho, amiga de longa data da influencer.

Bruna fez o convite para Hanna ser a madrinha por meio de um presente durante o chá. Ela entregou um body de bebê com a mensagem: 'Aceita ser minha madrinha? Mavie'. Nas redes sociais, Hanna comemorou o convite especial. “Mavie vai ser eternamente amada, cuidada e mimada pela dinda. Amo vocês. Fou uma surpresa emocionante. Tenho certeza que a dinda vai dar muito amor, alegria, carinho e proteção para essa princesa. Obrigada papais, Bruna Biancardi e Neymar Jr, por confiar e permitir fazer parte desse momento da vida dela”, escreveu.

Hanna Carvalho trabalha com marketing e comunicação e tem 31 anos de idade. Ela é mãe de uma menina, Martinha, que é afilhada de Bruna Biancardi.