Bianca Andrade encanta ao compartilhar fotos com o filho Cris: “Melhor versão”

Nesta terça-feira, 31, Bianca Andrade encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos ao lado do seu filho Cris. A influenciadora surgiu com seu primeiro filho em diversos momentos durante uma viagem à praia.

No primeiro de uma série de cliques, a empresária aparecia apenas de roupa de banho em uma espreguiçadeira segurando o pequeno enrolado em uma toalha. A mamãe coruja ainda apareceu em uma foto com o filho de dois anos brincando no mar.

“Sendo a minha melhor versão”, escreveu Bianca na legenda do carrossel com imagens que ainda contavam com Cris esbanjando fofura dormindo em uma rede, e mãe e filho brincando na piscina do hotel em que estavam hospedados em frente à praia.

Nos comentários, a cantora Lexa, que recentemente anunciou o falecimento de seu cachorrinho, se declarou à mãe e filho: “Eu amo vocês”. E Bianca respondeu: “E a gente te ama”. A atriz Maisa Silva comentou: “Sério, não aguento. Ele todo falante”. E a mamãe respondeu: “Ele bate altos papos”.

Os seguidores de Bianca também adoraram os momentos de mãe e filho e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Ela realmente vive e aproveita o filho a cada momento em que ela pode estar do lado dele, é nítido a dedicação dela a ele, o amor a real atenção. Porque não são só bens materiais que eles precisam, influência é isso aí”, declarou uma fã.

“Sem dúvidas sua melhor faceta! Você nasceu para ser mãe do Cris”, comentou uma admiradora. E outra seguidora comentou: “O Gudugo [apelido de Cris] na rede dormindo e sonhando com o futuro maravilhoso que a mamãe tá construindo com suas conquistas para ele”. E Boca Rosa respondeu: “Amém”.

Esta não foi a primeira vez que Bianca emocionou os seguidores ao compartilhar registros de viagem. A participante do BBB 20 ficou emocionada ao mostrar que estava em Londres com o filho Cris e sua família. "Passa um filme na minha cabeça… poder proporcionar tudo isso pro meu bebê e pra minha família, vindo de onde viemos e no meu aniversário, é de arrepiar", desabafou.

Relacionamento!

Ainda nesse mês, Bianca participou do programa “Saia Justa” do canal GNT. Durante o programa, a famosa foi questionada sobre relacionamentos. A influenciadora revelou que não gosta de relacionamentos sérios.

"Para mim, é um assunto muito delicado, porque eu nunca sofri muito com términos na minha vida. Sempre vejo muitas pessoas com esse desejo, essa vontade de ter um casamento, de ter um parceiro, de ter alguém. Por um acaso, eu nunca tive esse desejo. Desde criancinha. Já namorei há oito anos, já fui casada, já fiz planos... Mas, para mim, se eu não encontrar ninguém, está tudo bem. Se eu encontrar alguém, ótimo também", disse.