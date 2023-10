Bianca Andrade se emociona ao viajar com a família para o exterior: ''Passa um filme''

De origem humilde, Bianca Andrade se emociona ao levar a família e o filho para viagem internacional

A influenciadora e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, está viajando com a família e seu filho, Cris, de 2 anos, para comemorar seu aniversário de 29 anos. Neste sábado, 14, a ex-BBB compartilhou fotos deles em Londres e falou sobre a oportunidade de bancar o momento.

De origem humilde e com carreira iniciada no YouTube com vídeos de maquiagem, a famosa se emocionou ao ver onde chegou. "Passa um filme na minha cabeça… poder proporcionar tudo isso pro meu bebê e pra minha família, vindo de onde viemos e no meu aniversário, é de arrepiar", comentou.

"Que eu nunca acostume, que eu sempre me emocione como estou me emocionando aqui. Jajá completo 29 (amanhã, 15) e tô grata como nunca estive antes. A vida é mt louca. Feliz demais", escreveu Bianca Andrade ao exibir os registros.

Vale lembrar que, recentemente, Boca Rosa comprou uma mansão de R$ 18 milhões. Mesmo tendo a casa em São Paulo, a empresária também adquiriu um apartamento na cidade e explicou o motivo da transação.

Fred Bruno relembra fim de casamento com Bianca Andrade

No último dia 4, o influenciador e ex-BBB Fred Bruno abriu o jogo sobre o fim de seu casamento com Bianca Andrade. Em participação do PodDelas, apresentado por Boo Unzueta e Tata Estaniecki, ele revelou que o relacionamento chegou ao fim devido a fofocas que saiam a respeito dele

"A fofoca acabou com o meu casamento, isso é fato. Acabou com a minha família. Eu já tive oportunidade de pegar um [jornalista] e falar: ‘você acabou com meu casamento, acabou com a minha vida'", disparou Fred, alegando que o tal profissional teria pedido desculpas. "Mas desculpa agora? Na hora de soltar um negócio para ganhar like, você não levou em consideração que tinha um pai, uma mãe e que tinha uma família ali".

Fred ainda revelou que as parceiras que teve desde então não conheceram o pequeno: "Eu nunca apresentei ninguém pro Cris. Até hoje, não aconteceu da pessoa entrar na vida do meu filho. Eu sou responsável por uma série de coisa na vida do meu filho. Fico pensando se ele me ver com uma pessoa que não é a mãe dele, isso pode gerar uma dúvida nele", explica Fred.

“Para mim, são coisas extremamente separadas. Eu fiquei com a pessoa, ali, não chega nem perto do Cris. É uma parada tão distante que eu nunca nem parei para pensar nisso," conta o influenciador.