Biah Rodrigues mostra gêmeos após primeira noite em casa: "Benção"

Esposa de Sorocaba, a influenciadora Biah Rodrigues compartilhou uma foto dos gêmeos Zion e Angelina após a primeira noite em casa

Nesta segunda-feira, 15, a influenciadora Biah Rodrigues, usou as redes sociais para compartilhar uma foto dos gêmeos Zion e Angelina após a primeira noite em casa. Os bebês são fruto de seu casamento com o sertanejo Sorocaba e nasceram na última terça-feira, 09, em São Paulo.

"Bom dia para quem teve a primeira noite em casa e foi uma benção", escreveu ela. Em seguida, Biah disse o que fez com a placenta após o parto. "Não fiz nada, mas a tia Cacau Care faz uma obra de arte perfeita com a placenta, um quadro memorável de um órgão tão importante na gestação", relatou.

Vale lembrar que ela e Sorocaba também são pais de Theo, 3 anos, e Nanda, 2 anos.

Biah Rodrigues mostra os filhos (Reprodução/Instagram)

Biah Rodrigues foi para a UTI após o nascimento dos gêmeos

Pouco antes de conhecer os filhos, a família passou por um susto em decorrência da saúde da mãe dos pequenos. Biah foi diagnosticada com influenza e precisou ser internada, para que fosse acompanhada de perto pelos médicos. "Peguei influenza e estou internada, mas o bebês estão bem e são monitorados. Tive contrações, porém, sem dor. Acho que estão gostando do forninho. Tudo no tempo certo", contou ela na ocasião.

Após o parto, Biah chegou a ser levada para a UTI por apresentar pressão alta e sinais de pré-eclâmpsia e foi para o quarto preparado para ela e os bebês no sábado, 13. "Eu ainda estava na UTI, mas o coração estava completo, e eu não precisava de mais nada... porque eu já tinha tudo que eu precisava ali", disse ela no Instagram ao compartilhar uma foto com os herdeiros.

"Minha pressão, que nunca foi alta, subiu muito após o parto, preocupando os meus médicos, que logo tomaram as decisões certas na hora certa! Eu não tinha noção ros riscos... Só pensava em quando eu iria ver novamente os meus bebês...", explicou.