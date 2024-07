Leandro Hassum posta foto com a filha grávida: 'Melhor visita'

Com a filha grávida de sua primeira neta, Leandro Hassum posta clique com a herdeira exibindo a barriga e encanta; veja como ela já está

O humorista Leandro Hassum encantou ao compartilhar uma foto ao lado da filha grávida. Neste domingo, 14, o ator postou o registro ao lado da esposa, Karina Gomes, e da herdeira, Pietra Hassum, que está esperando sua primeira menina, Aurora.

De barriga de fora, a jovem mostrou como a bebê já está bem grande e roubou a cena na aparição na rede social do pai. Papai coruja e agora vovô babão, Leandro Hassum celebrou o momento ao lado delas com o registro em frente ao espelho.

"Melhor visita de domingo @pietrahassum bora ali passear nós 4", contou o artista sobre passarem o dia juntinhos em família.

Nos últimos meses, Leandro Hassum postou o vídeo do chá revelação para contar que será vovô. Emocionado, ele compartilhou a novidade e falou sobre o nome da neta ser em homenagem a uma pessoa importante da família.

Em fevereiro deste ano, Pietra Hassum foi pedida em casamento pelo produtor musical Caio Hara durante uma viagem ao Japão. “O homem dos meus sonhos vai ser o meu marido”, disse ela ao mostrar a foto do amado ajoelhado em sua frente. Por sua vez, o pai dela comentou: “É gente, ela cresceu. E hoje foi um dia muito especial para mim e Karina Hassum. Da minha filha, sou até suspeito em falar. Mas do Caio Hara, tenho muito. Um homem com cara de menino, mas um gigante na arte do cavalheirismo”.

Filha de Leandro Hassum exibe barrigão em passeio de barco

Alguns dias após contar que está grávida ao postar um vídeo de seu chá revelação, a filha de Leandro Hassum, Pietra Hassum, mostrou como já está sua barriga. A mamãe de primeira viagem postou os registros de um passeio de barco em Miami, nos EUA, e chamou a atenção ao surgir belíssima.

De biquíni, a herdeira do humorista deixou seu abdômen à mostra e encantou ao exibir o tamanho que sua bebê, que se chamará Aurora, já está. Nos comentários da publicação, os internautas encheram a filha do famoso de elogios. Veja os cliques aqui.