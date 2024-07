Gêmeos? Graciele Lacerda mostra pela primeira vez o ultrassom

Grávida após várias tentativas de fertilização, Graciele Lacerda mostra ultrassom e revela se há possibilidade de ter mais de um bebê

Após fazer tratamento e fertilização para engravidar de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda falou sobre a possibilidade de estar esperando mais de um bebê. Neste sábado, 13, ela respondeu dúvidas dos seguidores sobre o novo momento que está passando e revelou se terá gêmeos ou até trigêmeos.

Depois de contar que fez várias tentativas durante os últimos anos, a influenciadora explicou que tinha três embriões e que resolveu colocar apenas um, sobrando dois para posteriormente, caso queira. Então, a noiva do sertanejo falou que há apenas um bebê mesmo e mostrou as imagens dele em sua barriga no ultrassom.

"Só tem um, gente. E não para de se mexer", compartilhou a empresária do ramo da saúde ao exibir as imagens já do bebê formado.

Ainda em seus stories no Instagram, Graciele Lacerda relembrou que não queria ser mãe e explicou o motivo para isso. Segundo a famosa, Zezé Di Camargo a fez mudar de ideia e apenas com 38 anos que iniciou as tentativas e congelamento de óvulos.

Também nos stories, a musa fitness revelou como foi seu processo de fertilização mesmo com o amado vasectomizado. A famosa ainda contou que o médico sabe qual é o sexo do bebê desde quando foi implantar o óvulo fecundado, mas que ela só saberá no chá revelação. Depois disso, a jornalista contou os nomes que são opções para eles.

Graciele Lacerda impressiona ao mostrar barriguinha marcada em look

Nos últimos dias, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda revelaram que estão esperando seu primeiro bebê após várias tentativas. Radiante com a nova fase, a influenciadora fitness, que sempre mostra seus looks para o show do amado, dessa vez, deixou marcar a barriguinha após contarem a novidade.

Aos três meses de gravidez, a empresária do ramo da saúde surpreendeu ao já aparecer com a região redondinha da parte de baixo do abdômen. De saia brilhante e camiseta, Graciele Lacerda surgiu toda estilosa e com a mão na barriga. Veja como já está a barriga aqui.