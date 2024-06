Bia Miranda diz ter sentido 'dor insuportável' em parto de primeiro filho

Ao relatar o nascimento de seu filho, Kaleb, nas redes sociais, Bia Miranda diz ter sentido 'dor insuportável' no parto do pequeno; veja!

A ex-Fazenda Bia Miranda deu à luz ao pequeno Kaleb, seu primeiro filho com DJ Buarque, na última quarta-feira, 5. No entanto, parece que o parto do bebê não foi uma experiência tranquila. Ao relatar sobre o nascimento de seu herdeiro, a neta de Gretchen admitiu que o processo foi muito doloroso.

Nos stories de seu Instagram oficial, Bia apareceu para tirar algumas dúvidas de seus seguidores e atualizou como ela e seu bebê estão se sentindo. "Tô bem, levei três pontos. Tô sentindo aquela cólicazinha, e dor nos pontos, que está com gelo, então alivia muito. O Kaleb pegou peito muito rápido. Duas tentativas e ele já fez o bico perfeito para mamar", iniciou ela.

A influenciadora ainda falou que preferiu usar anestesia durante o parto. "Eu aguentei até 8 [cm] de dilatação sem anestesia. Fui para abola, fui para a banheira. Fiquei na banheira bastante tempo, e foi ali onde eu mais sofri. Ai quando eu cheguei a 8 de dilatação, eu fui para cama para começar a fazer força, e ali eu não aguentei. Pedi anestesia, e 15, 20 minutinhos depois, o Kaleb estava quase nascendo", explicou.

Por fim, Bia ainda trouxe um relato sobre ter feito o parto normal para suas seguidoras, que estão grávida e queriam saber mais sobre a experiência. "Não me arrependo nem um pouco de ter feito parto normal. Se eu engravidar de novo, eu vou ter parto normal novamente. É uma dor insuportável? É! Dá uma cólica horrível, extremamente forte, uma coisa que você nunca sentiu na sua vida. Mas você vai aguentar!", finalizou.

Bia Miranda mostra vídeo emocionante do parto de seu filho, Kaleb

Ainda nesta quinta-feira, 6, Bia Miranda ganhou uma bela homenagem do namorado, o DJ Buarque, que a exaltou por sua força e coragem durante o parto do primeiro bebê do casal, Kaleb. Em suas redes sociais, o artista dividiu com o público um vídeo especial do momento em que o pequeno nasceu.

Na legenda, Buarque se declarou para a amada e ressaltou o quanto tem orgulho da grande mulher que ela é. "Pedi sua permissão para poder postar o vídeo mais lindo da minha vida e você deixou. Ontem assisti a maior cena de toda a minha vida. Você foi uma guerreira, uma leoa, venceu mais uma batalha na sua vida. Se eu tenho orgulho da mulher que você é, imagina o Kaleb quando crescer? Você vai ser a maior inspiração para ele, pode ter certeza", iniciou ele.

"Você gerou uma vida, ver a sua determinação, sua garra, a dor em todas essas horas, foi uma experiência que nunca mais vou tirar da minha memória!. Tudo foi apenas você, Deus e Kaleb. Sim, eu estava ali, mas apenas servindo como bengala, de mãos atadas e só me restava te dar apoio moral. Espero ter correspondido da melhor maneira possível, caso não tenha, me desculpa, nosso próximo filho eu acerto", completou o namorado de Bia Miranda.

Em agradecimento ao apoio e carinho de Buarque, a influenciadora digital também se declarou ao companheiro: "Todas as vezes que pensei em desistir, você olhou para mim e começou a dizer 'você consegue'. E por causa de você eu consegui. Se eu estivesse sozinha, não iria aguentar. Você me deu forças. Te amo", escreveu Bia Miranda.