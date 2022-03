Bárbara Evans mostra barrigão na reta final da gravidez: ''8 meses''

Modelo Bárbara Evans mostra barrigão aos oito meses de gravidez e comenta sobre cuidados com a gestação

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 10h03

Feliz da vida com a proximidade da chegada do seu primeiro filho, a modelo e atriz Bárbara Evans (31) recentemente mostrou o barrigão nas redes sociais.

No oitavo mês de gestação, a loira comentou sobre as transformações corporais dela e os cuidados que teve com a alimentação durante o processo de maternidade.

"E de repente 8 meses!!Como esses meses passaram rápido, mas também esse último mês… parece 1 ano!! Não passa por nada, socorro!! 33 semanas por aqui, e voltei para o meu peso de 20 semanas acreditam?! Essa reta final é muito difícil de manter o peso, porque é a época que o bebê começa a ganhar peso", postou ela no Instagram.

"Eu aproveitei tudo que tinha que aproveitar até os 5 meses, comi de tudo mesmo!! E não me arrependo!! Depois eu senti a necessidade de me alimentar melhor. Cortei a açúcar, cortei massa, frituras etc… Eu tiro uma vez na semana e como as coisas que estou com vontade. E estou me sentindo MUITO melhor. 1 vez na semana é o suficiente para mim!Faço minha drenagem e hidroginástica que estão me ajudando demais!! Tanto no meu inchaço, quanto nas minha dores!!Perdi 2,5kg nessa reta final e até a minha autoestima melhorou. E a Ayla segue engordando", contou.

"Mas Barbara pode perder peso grávida? Não interfere no ganho de peso do bebê? Não interfere em nada!! O bebê continua recebendo todos os nutrientes necessários, até mais, por ser uma alimentação saudável.NÃO É UMA DIETA, É UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL", finalizou Bárbara Evans que está se cuidando muito para ter um parto tranquilo e um bebê saudável.

Veja o barrigão de Bárbara Evans!