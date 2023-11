Ator da série Lúcifer celebra o nascimento da filha por meio da barriga de aluguel

Protagonista da série Lúcifer, Tom Ellis anuncia o nascimento da filha após gestação por meio da barriga de aluguel. Conheça a menina!

O ator Tom Ellis, de 44 anos, que foi o protagonista da série Lúcifer, é pai mais uma vez! Ele anunciou que teve mais uma filha por meio da barriga de aluguel junto com sua esposa, Meaghan Oppenheimer, de 37 anos. Os dois revelaram o nascimento de uma menina, que recebeu o nome de Dolly Ellis-Oppenheimer.

Nas redes sociais, ele mostrou uma foto de quando foi conhecer a filha junto com a esposa. “Nossa filha Dolly Ellis-Oppenheimer nasceu em 8 de novembro. Nós a amamos. Muito obrigado a nossa incrível barriga de aluguel”, disse ele.

O ator já tem outros três filhos: Nora, de 18 anos, Florence, de 15 anos, e Marnie, de 11 anos, frutos de relacionamentos anteriores. Ele e a atual esposa se conheceram em 2015, ficaram noivos em 2017 e se casaram em 2019.

View this post on Instagram A post shared by Meaghan Oppenheimer (@moppyoppenheimer)

View this post on Instagram A post shared by Tom Ellis (@officialtomellis)

Paris Hilton também teve um filho por meio da barriga de aluguel

A socialite e empresária Paris Hilton é mamãe pela primeira vez! Ela anunciou o nascimento do seu primeiro filho, um menino, fruto do casamento com Carter Rum, em janeiro de 2023. O bebê veio ao mundo por meio da barriga de aluguel.

“Sempre foi meu sonho ser mãe e estou tão feliz que Carter e eu nos encontramos. Estamos muito animados para começar nossa família juntos e nossos corações estão explodindo de amor por nosso bebê”, disse ela à revista People.

Nas redes sociais, Paris Hilton mostrou uma foto segurando a mão do bebê e disse: “Você já é amado além das palavras”.

Anteriormente, a estrela já tinha revelado que fez a fertilização in vitro durante a pandemia de Covid-19. Paris e Carter estão casados desde novembro de 2021, sendo que ficaram noivos em fevereiro do mesmo ano.