Ary Mirelle mostra detalhes do quarto do filho com João Gomes

A influenciadora digital Ary Mirelle, noiva de João Gomes, encantou os seguidores ao mostrar os detalhes do quarto do primeiro filho, Jorge

Ary Mirelle encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 27, ao mostrar os detalhes da decoração do quarto do primeiro filho, que se chamará Jorge, fruto de seu relacionamento com o cantor João Gomes.

No feed do Instagram, a influenciadora digital postou as fotos do cômodo, que possui um estilo clean, em tons terrosos, além disso, os móveis possuem detalhes em madeira. Já a parede foi decorada como um jardim. Nas imagens é possível ver um uso e também algumas árvores.

Ao dividir os registros da decoração, a mamãe se derreteu: "O sonho tá cada dia mais próximo e a ficha vai caindo enquanto meu mundo se transforma para a chegada de Jorge. Entrar pela primeira vez no quartinho do meu bebê foi uma experiência que jamais vou esquecer... Já consigo imaginar Jorge dormindo nesse bercinho. Tenho certeza que ainda vou me emocionar muito nesse quarto perfeito!", escreveu Ary na legenda.

Vale lembrar que no começo do mês, a influenciadora digital precisou passar por uma cirurgia. Segundo ela, foi detectado um problema que necessita de correção. "Não falei nada pra preservar mesmo. Mas vou ter que fazer uma cerclagem de emergência, porque ela é feita no começo da gestação, e eu já estou com 27 semanas. É um pouco mais arriscado porque a bolsa pode estourar, porque o procedimento empurra ela. Por estar sendo feito tardiamente, é um pouco arriscado", contou ela um pouco antes do procedimento.

Depois do procedimento, Ary tranquilizou os seguidores. "A cirurgia deu certo, graças a Deus eu e Jorge estamos bem. Obrigada @steniogalvaof por ter me ajudado a ficar confiante e por ter dado o seu melhor, tenho certeza que não poderia ter escolhido pessoa melhor", disse ela.

Confira as fotos:

João Gomes pede Ary Mirelle em casamento

À espera de seu primeiro filho, o cantor João Gomes surpreendeu seus seguidores nesta ao revelar que fez o tão esperado pedido de casamento à influenciadora digital Ary Mirelle. O anúncio foi feito através das redes sociais do artista, que dividiu detalhes do momento especial e alguns dos planos para o casório.

"Nem mostrei a galera, fui dormir ontem cedo. O pedido veio, né?", o cantor se derreteu ao exibir sua noiva usando a nova aliança. "Veio aí. Agora você é meu esposo", Ary surgiu visivelmente emocionada e brincou ao exibir a joia em suas mãos.

João também dividiu alguns detalhes sobre o momento especial. O artista revelou que optou por não registrar o instante do pedido. "Qualquer dia, nós casamos. Não filmei entregando não, só Deus viu", brincou. Confira!