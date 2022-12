Apresentadora da GloboNews, Aline Midlej mostra a barriga de grávida pela primeira vez

Após o marido revelar que ela está grávida, Aline Midlej surge só de top para mostrar a barriguinha de grávida

A apresentadora Aline Midlej, da GloboNews, encantou seus seguidores neste domingo, 25, ao anunciar que está grávida pela primeira vez. Ela apareceu só de top e saia para exibir a sua barriga de grávida nas redes sociais.

Ela e o marido, o diretor Rodrigo Cebrian, esperam o nascimento da primeira filha juntos. A bebê vai se chamar Celeste. Na legenda das fotos, a futura mamãe disse: “Celeste. E nosso Natal celestial”.

Mais cedo, o marido de Aline confirmou a gestação da esposa nas redes sociais e falou sobre a alegria da família. "2022 foi um ano intenso e repleto de conquistas, superações, lutas, reconexões e que nos mostrou a importância do amor, das nossas redes de amor. A família é uma delas, para muitos a mais importante, seja a família herdada como a família construída. Nada melhor para esse final de ano, apontando para um 2023 repleto de esperança, do que compartilhar a gestação de uma nova vida! Celeste é fruto de um amor coletivo, da paixão de um encontro e do acolhimento das nossas muitas famílias", disse ele.

E completou: "Obrigado a todos que nos acompanham por aqui, que torcem pela nossa família, que admiram nossos trabalhos e a nós como pessoas também. Como falei, somos muitas famílias e a Celeste tem muita sorte de já estar crescendo dentro da melhor mãe do MUNDO @alinemidlej com tanto amor. Que venha 2023!".

Veja as primeiras fotos de Aline Midlej grávida: