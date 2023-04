Após dar à luz, Thaila Ayala ganha declaração da amiga Julia Faria: ''Sei o quanto sonhou com a Tereza''

Atriz Thaila Ayala recebe linda homenagem da amiga Julia Faria após o nascimento da pequena Tereza, do casamento com Renato Góes

No domingo, 16, nasceu a filha de Thaila Ayala (37) e Renato Góes (36), a pequena Tereza! Após a atriz, que já é mãe de Francisco, de um ano e quatro meses, dar à luz, ela recebeu uma linda homenagem da amiga Julia Faria (37)!

A loira, que comanda o podcast Mil e Uma TrETAS ao lado de Thaila, se declarou para a amiga de longa data e afirmou saber o quanto ela esperava por uma menina.

"Só eu sei o quanto a Thaila sonhou com a Tereza. Foi muito. Ela sempre quis ter menina. Achava que criar um homem nos dias de hoje seria responsabilidade demais e tinha (tem!) um tanto de trauma enraizado da experiência paterna que teve. Aí veio o Chico, chegando primeiro e quebrando todos esses paradigmas. Transformando e ressignificando um tanto na vida da marida. Ele já chegou pra mostrar que na maternidade a gente não controla é nada e que às vezes perder o controle pode ser maravilhoso", iniciou ela.

"Ele veio ensinar Thaila a ser mãe. Ensinar e dar amor pra uma pessoa que sempre teve tanta dificuldade de receber. Ele veio mostrar pra ela que a história deles tava só começando e que nada tinha a ver com o que pesava do passado dela. Ele trouxe a esperança e a responsabilidade de botar um cara legal nesse mundão e de quem sabe a gente conseguir transformá-lo. Eu tenho esperança. Quando eu olho o rostinho do Chico meu coração se enche de esperança. Ele veio e organizou o ninho pra Tete chegar", continuou falando sobre o primogênito da famosa.

"E a Tete chegou! Minha marida você viveu o milagre da vida pela segunda vez. Gestou e pariu. Com todas as dores que a gestação te traz, você veio leoa mais uma vez e deu à luz a nossa princesa. Quanta potência, marida. Quanta fortaleza. Chegamos até aqui e Tereza está nos seus braços. Vocês duas, juntas de Chico e Renato para viver o resto das vidas de vocês e eu mal posso esperar para acompanhar! Você é mãe de dois! Meu Deus do céu, você é mãe de dois! Que seu puerpério seja doce, generoso com você", desejou Julia.

"Cora, Chico e agora Tereza. Tava faltando você, Tete. E que delícia que vai ser (re)conhecer o mundo pelos olhos de vocês. Vamos todos juntos. De mãos dadas. Eu te amo, marida! Te honro. Vibro com sua família crescendo e fazendo assim crescer a minha também! E tô sempre aqui. Porque dividindo, tudo é mais leve! ;) @juliafaria", finalizou Julia em post na conta oficial do podcast.

Thaila Ayala e Renato Góes anunciam o nascimento de Tereza

Na manhã de domingo, 16, a família Ayala Góes aumentou! A pequena Tereza, filha de Thaila Ayala e Renato Góes chegou ao mundo. Os próprios papais anunciaram a chegada da caçula da família. Pais de Francisco, de um ano e quatro meses, a atriz e o ator compartilharam os primeiros registros do parto da bebê. Exibindo o rostinho da garotinha, eles encantaram os seguidores.

"Família completa, meu milagre nasceu! Tereza", se derreteu Thaila ao compartilhar a sequência de imagens em seu feed no Instagram. "Seja bem-vinda, minha filha", disse Góes ao postar fotos em sua conta, usando a hashtag "Tereza" e "o maior amor do mundo".