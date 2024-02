Zilu revela o que faz quando toca música do ex, Zezé Di Camargo, na rádio

Escuta ou não? Zilu Camargo surpreende ao revelar o que faz ao ouvir uma música do ex-marido, Zezé Di Camargo nas rádios

Nesta quinta-feira, 8, Zilu Godói surpreendeu os fãs ao fazer uma revelação envolvendo o ex-marido. Ela confessou que ainda escuta as músicas de Zezé Di Camargo. A mãe de Wanessa Camargo, disse que é fã de sertanejo e não se importa quando as canções que ele gravou com o irmão, Luciano, começam a tocar em alguma festa ou na rádio.

“[Escuto sertanejo] o dia todo. Eu ouço muita música raiz, ouço todos os cantores do Brasil. Tem uma rádio nos Estados Unidos que só toca música sertaneja”, falou Zilu ao canal Gui Artístico Tube. A empresária, que atualmente mora nos Estados Unidos, falou que toca Zezé Di Camargo e Luciano na rádio, mas não é motivo de incômodo para ela. “Deixo tocar”.

Por ter passado por um término de casamento conturbado, Zilu contou que algumas pessoas têm receio de ouvir as músicas da dupla ao lado dela. “Eu vou para festas dos meus amigos, eles ficam meio desconfiados: ‘Zilu, a gente pode [tocar]?’. Cara, eu também sou fã. Existe um artista que eu respeito, que eu gosto e que eu ouço no meu carro. Eu tenho a coleção”, afirmou.

A influenciadora ressaltou que sabe separar as coisas e reconhece o talento artístico de Zezé. “Existe um artista que eu respeito, que eu gosto e eu ouço no meu carro. Eu tenho que aplaudir porque é um talento, eu amo. E assim, faz parte da minha história, como não vou ouvir?”, disparou.

Zilu Camargo reencontra o filho após polêmicas

A empresária Zilu Camargo está no Brasil após cancelar sua vinda para as festas de fim de ano por conta das polêmicas familiares. Na última quarta-feira, 07, a famosa então mostrou que reencontrou seu herdeiro, Igor Camargo.

Abraçando o filho, a ex-esposa de Zezé Di Camargo surgiu sorridente e falou sobre estar ao lado dele em tudo. É bom lembrar que nos últimos meses, ele parou de trabalhar com o pai após sua companheira, Amabylle Eiroa, desmascarar o perfil fake de Graciele Lacerda.

"O abraço de uma mãe com o filho, é força, é a recompensa, é amor, é dizer eu estou aqui com você pra tudo e por todos. Te amo meu filho", disse Zilu Camargo ao postar a foto com Igor Camargo. Confira mais detalhes!