Zilu Camargo viveu problema nos EUA antes de voltar ao Brasil; entenda

Zilu Camargo acabou enfrentando problema com órgão dos Estados Unidos e sofreu com a distância dos filhos

A empresária Zilu Camargo (64), ex-esposa do cantor Zezé di Camargo, está de volta ao Brasil depois de passar mais de três anos nos Estados Unidos. Em meio a pandemia, a famosa enfrentou um problemão com seu visto e acabou ficando no país mais do que o esperado.

Morando em Miami, Zilu nunca escondeu que não estava totalmente satisfeita com sua estadia por lá. Cheia de saudades dos filhos, ela desabafou diversas vezes sobre a dificuldade que estava passando.

A batalha de Zilu se iniciou a partir do início da pandemia. Na época, ela estava pleiteando um popular "green card", mas por conta da situação sanitária de emergência, ela acabou sofrendo ainda mais com a lentidão do sistema americano.

No Instagram, Camilla Camargo, filha de Zilu, explicou aos fãs o motivo que fez Zilu ficar tão distante da família nos últimos anos. "Ela estava na fila para tirar o visto americano. Com a pandemia, tudo ficou parado. Só agora voltou ao normal", contou ela, que detalhou em uma segunda postagem.

" Com a pandemia, o consulado americano ficou dois anos sem tirar visto. Retomaram só agora, em 2022, com aqueles que estavam na fila desde 2020 . O visto americano dos meus filhos estava vencido, portanto, não conseguiriam entrar nos EUA", escreveu.

Leia também: Zilu surpreende ao falar de Wanessa Camargo: 'Eu que levo bronca'

Em abril deste ano, Zilu finalmente conseguiu o visto permanente dos Estados Unidos. Animada, ela compartilhou a novidade com os seguidores. "Desde que decidi mudar para cá, há alguns anos, passei por muitos desafios e obstáculos, mas nunca desisti do meu sonho", desabafou.

"E hoje, ver esse sonho se concretizar é uma sensação indescritível de felicidade e gratidão. Agradeço a Deus por ter me abençoado e guiado em cada passo dessa jornada. Também quero agradecer aos amigos, familiares e fãs que sempre me apoiaram e torceram por mim", finalizou.